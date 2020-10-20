Ev sahibi olabilmek için banka kredisi kullananların son dönemlerde sık sık aradığı konulardan biri de konut kredisi yapılandırması. Konut kredisi yapılandırma nedir? İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar…

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NEDİR?

Daha önce yüksek faizli konut kredisi kullanan vatandaşlar faizler düştüğünde, elbette kendi ödemelerini ve kredi faizini düşürmek istemekte. Bu durumda tüketicinin ödemekte olduğu kredi borcu tamamen kapatılıp, düşük faizden yeniden bir kredi açılır. Bu işleme de yeniden yapılandırma denmektedir.

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