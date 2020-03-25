Mapfre, 4 farklı şehirde acenteleriyle bir araya geldi

Şirketin 2020 hedefleri ve sektörün genel durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu toplantı kapsamında acenteler; sektör özelindeki tüm sorularını Mapfre Sigorta CEO'u Stefan Jensen başta olmak üzere tüm İcra Komitesi'ne birebir yöneltme fırsatı buldu. Ayrıca bölgeler özelinde gerçekleştirilen çalışmalar; projeler, yenilikler konusunda da acentelere detaylı bilgi aktarıldı. Mapfre Sigorta aynı günün akşamında, Direktörlük çalışanlarıyla Vizyon Toplantısı kapsamında bir araya gelerek 2020 hedef ve vizyonunu çalışanlarıyla da paylaştı. Toplantının ardından çalışanlarıyla akşam yemeğinde de bir araya gelen yöneticiler ve İnsan Kaynakları ekibi 5-30 yıllık çalışanlarına kıdem ödülleri; hedeflerini tutturan çalışanlarına ise çeşitli başarı ödülleri takdim etti.

BAŞ MİMAR ACENTELER

Toplantılar kapsamında acentelere seslenen Mapfre Sigorta CEO'su Stefan Jensen, Mapfre Sigorta'nın hedeflerine ulaşmasında acentelerin çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Tüm branşlarda yüksek müşteri memnuniyetine ulaşarak en kaliteli hizmeti verdiklerini aktaran Jensen; 2020 yılı hedeflerinde de acentelerin rolünün çok önemli oluğunun altını çizdi. Yüzde 100 müşteri memnuniyeti bakış açısıyla çalıştıklarını aktaran Jensen, bu noktada acentelerle gerçekleştirilen iş birliğinin oldukça kıymetli olduğuna vurgu yaptı.