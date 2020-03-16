Mesleklere göre emeklilik günü fark ediyor!

Bazı mesleklerde emeklilik şartları farklılıklar içeriyor. Asıl adı itibari hizmet süresi olan yıpranma payı ile ilgili birçok sorunun cevabı merak ediliyor. Peki yıpranma süresi emeklilik tarihine etki eder mi?

ZORLU MESLEKLER EMEKLİLİK TARİHİNİ ETKİLİYOR

Soru: Ekim 1974 doğumluyum. İlk sigorta girişim 1 Ağustos 1996'da oldu. 30 Kasım 2008'e kadar 3 bin 670 gün prim ödemem var. Maden yeraltı işinde çalışmaya başladığım tarih 16 Aralık 2008. Halen çalışmaya devam etmekteyim. Yeraltı işinde de 4 bin 11 gün prim ödemem var. Buna göre ne zaman emekli olabilirim?

Cevap: Yeraltı maden işi çalışmanızla emekli olmanız avantajlı. 1 Ekim 2008'den sonra maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışmaya başlayanlar emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi 7200 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabi bulunuyor. Ancak buradaki 20 yıllık sigortalılık süresinin tamamının maden işyerinin yeraltı işinde geçmesi zorunlu değilken, 7200 günün sadece maden işinde ödenmesi gerekiyor. Ayrıca maden işyerinin yeraltı işinde ödenen primin yarısı (yüzde 50'si) Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHZ) olarak prim gün sayısına eklenmekte. Bu işlerde en az 1800 gün prim ödemesi olanların ayrıca emeklilikte aranan yaş haddinden düşülmektedir. Bu durumda, yeraltı işinde 4011 gün prim ödemeniz varsa, yeraltı işinde 789 gün daha prim ödeyerek priminizi 4800 güne tamamlamanız halinde, yarısı olan 2400 gün (4800/2) FHZ olarak prim ödeme gün sayınıza ekleneceğinden, 7200 gün prim şartını sağlayacaksınız. 2400 gün yaştan düştüğünde emekli olacağınız yaş da 50'den 43 yaş 4 aya düşecektir. Bu yaşı doldurmuş olduğunuzdan, 789 gün daha yeraltı işinde çalışarak, yeraltı işindeki prim ödemenizi 4800 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.