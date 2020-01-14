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MTV ödeme sayfası: 2020’de MTV ne kadar oldu?

2020 yılı ile birlikte MTV tutarları de değişti. Zamlı MTV ödemelerini yapmak isteyenler için internet üzerinden birçok ödeme yöntemi bulunuyor. Ayrıca vatandaşlar ödemelerini tahsile yetkili vergi dairelerinden de yapabilirler.

10:02 -
Haberler Sigorta
MTV ödeme sayfası: 2020’de MTV ne kadar oldu?

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) ilk taksit ödemeleri ocak ayı itibariyle başladı. MTV’nin ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek. İşte MTV tutarları ve ödeme yöntemleri…

MTV NASIL ÖDENİR?

– gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– MTV'yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün

2020 ZAMLI MTV TABLOSU

1 Ocak 2018 tarihinden önce trafiğe tescili yapılan araçların MTV oranları

İşte 1 Ocak 2018 tarihinden sonra trafiğe tescili yapılan araçların motorlu taşıtlar vergileri

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