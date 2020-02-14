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Prim yeterliyse çalışmadan emeklilik mümkün!

Emekli olmak isteyenler merakla emeklilik tarihlerini bekliyor ve prim ödemelerini gerçekleştiriyor. Ancak bazı durumlarda emekli olmak için sadece yaşınız önem taşıyor. Prim günü yeterliyse emekli olmak için çalışmanıza gerek kalmıyor...

14:21 -
Haberler Sigorta
Prim yeterliyse çalışmadan emeklilik mümkün!

Korkusuz Gazetesi’ndeki sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinde emeklilik ve prim konusuyla ilgili dikkat çekici bir soru cevaplandı. Tabi olduğunuz yasaya göre emekliliğinz için çalışmanıza gerek kalmamış olabilir…

“PRİM YETERLİYSE ÇALIŞMANIZA GEREK YOK”

Soru: İşe giriş tarihim 1 Şubat 1994. 6079 gün primim var. 1980 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum? Şu anda prim ödemiyorum, ödemem gerekiyor mu?

Cevap: Girişte adınıza prim ödemesi varsa, emekli olmak için; 25 yıl sigorta süresi, 5675 gün prim ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Priminiz yeterli olduğundan çalışma ve prim ödeme zorunluluğunuz yok.

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