Asgari ücretlinin işverene maliyeti ve SGK prim hesaplama… (Hizmet dökümü sorgulama sayfası)

SGK prim hesaplama işlemi ile ne kadar prim ödediğinizi, ödediğiniz SSK prim gün sayınızı ve emekli olmanıza ne kadar gün kaldığını öğrenmiş olursunuz. Asgari ücretlinin işverene maliyeti ve hizmet dökümü sorgulama sayfası ile ilgili merak ettiğiniz her şey haberimiz…

SGK primi, çalışanların işverenleri tarafından ödenmesi gereken ve çalışanların sağlık hizmetlerinden faydalanması ve emekli olmasını düzenleyen bir tutardır. İşverenlerin aylık olarak ödemekle yükümlü oldukları sigorta primi, her sene değişmekle beraber, bireyin almış olduğu brüt maaşa göre hesaplanmaktadır. Bireyler, söz konusu bu primler sayesinde kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini her türlü sağlık ihtiyacını karşılarken, ayrıca belli şartları tamamladığında emekli olma hakkına sahip olmaktadır. Bu kapsamda sigortası ve emekliliği ile alakalı bilgi edinmek isteyen bireyler, SGK prim sorgulama işlemini gerçekleştirmektedir.

ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞVERENE MAALİYETİ

SGK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA SAYFASI

SSK-SGK hizmet dökümü sorgulamarınızı artık e-Devlet üzerinden kolayca yapabilir, e-Devlet'e TC Kimlik Numaranız ve e-Devlet şifreniz ile girerek hizmet dökümü bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle sisteme girildikten sonra (www.turkiye.gov.tr) arama kısmına 4A, 4B ya da 4C kurumlarından hangisine bağlı bulunuluyorsa kurum detayı girilmesi gerekmektedir. Örneğin; 4A SSK’ya bağlı bir çalışan arama kısmına SGK hizmet dökümü yazdıktan sonra gelen ekrandan 4A hizmet dökümünü seçtiğinde öncelikli olarak tescil bilgileri, daha sonra da prim ödeme gün detayı görülecektir.

Tescil bilgilerinde başvuru sahibinin adı soyadı, cinsiyeti, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, bana adı, anne adı, ilk işe giriş tarihi, sigortalılık durumunun aktif ya da pasif olduğu ve sigorta başlangıcından bu yana toplam sigortalılık süresi görülebilir. Tescil bilgilerinin altında son altı ay içerisindeki hizmet bilgileri gösterilirken; özet hizmet durumu ya da detaylı hizmet dökümü bilgilerine de kolaylıkla ulaşılabilir.

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