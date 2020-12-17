Tarım sigortalarında 1.2 milyar dolar hasar ödendi

TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, devlet destekli tarım sigortaları kapsamında bu yıl 1.2 milyar lira hasar ödediklerini belirterek, “Toplamda ödeyeceğimiz hasar miktarı 1.6 milyar lirayı bulacak” dedi. Toplam prim üretiminin 2.8 milyar lira olduğunu, bunun da 1.4 milyar lirasının devlet katkısından kaynaklandığını belirten Günal; bu yıl tarım sigortasında 1.9 milyon poliçe adedine ulaştıklarını söyledi. Günal, “Bu yıl üreticiye 1.2 milyar lira hasar ödedik. Bunun da yüzde 50'si bitkisel üründen ve dolu hasarından geliyor. Antalya'da dolu ve fırtına hasarında seralar için 60 milyon lira hasar ödedik. Adana bölgesinde narenciyede fırtına hasarı nedeniyle 53 milyon lira hasar ödemesi yaptık” dedi.

SICAK HAVA RİSKİ DE EKLENDİ

Serpil Günal, 2021'de TARSİM'in, teminatları içine sıcak hava dalgası riskini de eklediklerini vurgulayarak, şu açıklamaları yaptı: “Sıcak hava dalgası, bizim bilmediğimiz, 80 yıl boyunca görmediğimiz bir hasardı. Bu yılın mayıs ayında Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa bölgesinde yaşandı. İncelemeler yaptık ve sıcak havanın sigortalanabilir olduğunu tespit ettik, 2021'den itibaren tarım sigortasının teminatları içine kattık.”

BUĞDAY’IN SİGORTA BEDELİ 12 LİRA

Serpil Günal, TARSİM'in lokomotif ürününün buğday olduğunu belirterek, “Üretici, bir dekarlık alanda 480 kilo buğday üretiyorsa, ödeyeceği prim 12 lira. Aslında prim 24 lira, bunun yüzde 50'sini devlet karşılıyor. Mesela, arpada dekar başına ortalama 410 kilo için çiftçinin ödeyeceği prim 10 lira. Bir örnek daha vereyim. En fazla sigortalanan ürün kayısı. Kayısıda, bir hektar alanda 1790 kilo üretim yapıldığı zaman üreticimizin ödeyeceği prim 88 lira, bir o kadar da devlet destek oluyor” diye konuştu.