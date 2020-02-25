Trafik cezası nereye ödenir? Trafik cezası sorgulama nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) internet sitesi üzerinden yapılan trafik cezası sorgulama işlemleri ile birlikte güncel cezalar hakkında bilgi alınabilmesi mümkün olabilmektedir. Bunun için açılan sayfada bulunan bilgileri; sorgulama yapan kişinin, isim, soyisim, T.C. Kimlik no ve doğum yılı girildikten sonra “DOĞRULA” butonuna tıklayın. Açılacak sayfada; araç plakasına yazılan ceza sorgulama, sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama, otoparka çekilen araç sorgulama gibi seçeneklerden birine tıkladığınızda açılan sayfada istenen gerekli bilgileri girdikten sonra sorgulamanızı tamamlayabilirsiniz.

İnternet adresinden trafik cezası sorgulama işlemlerini yapabileceğiniz bir diğer hizmet. Burada da sekmesinde açılan sayfaya EGM üzerinden sorgulamadaki adımları takip ederek sorgulamanızı yapabilirsiniz.

Ayrıca, bu adres üzerinden de trafik cezası sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TRAFİK BORCU SORGULAMA

Bu adrese giriş yaptıktan sonra “E- Hizmetler” bölümünden bu sekmeye tıklayın. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra son 1 yıl içerisinde adınıza tescil edilmiş bir plakaya yazılmış trafik cezası olup olmadığını görebilirsiniz. Trafik cezanız varsa aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsiniz;

T.C Kimlik No., araç plakası, cezanın yazıldığı il, cezanın yazıldığı ilçe, cezanın yazıldığı tam tarih, cezanın yazıldığı saat ve toplam yazılan ceza tutarı gibi…

Eğer son 1 yıl içerisinde araç plakanıza yazılmış herhangi bir ceza bulunmuyorsa, ekranda “Son bir yıl içerisinde adınıza kayıtlı araç plakasına yazılan herhangi bir ceza bulunamadı.” ibaresi çıkacaktır.

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