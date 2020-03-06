Vergi borcu yoktur yazısı nereden ve nasıl alınır?

Vergi borcu yoktur yazısı, vergi mükellefi olan kişilerin resmi işlemlerinde istenen, vergi borcunun olmadığını gösteren ve işleme devam edebilmek için gereken belgedir. Vergi mükellefi olmayan kişilerin ise, resmi işlemlerini yapabilmesi için herhangi bir vergi dairesinden, kapsam dahilindeki vergilere dair mükellefiyetinin olmadığını gösteren bir yazı alması gereklidir. Yani vergi borcu yoktur yazısı, resmi işlemlerde vergi borcunun bir engel teşkil etmediğini kanıtlayan ve işlemleri hızlandıran bir belgedir.

Alınan vergi borcu yoktur yazısı, düzenleme tarihinden itibaren 15 gün süre ile geçerlidir. Fakat bazı durumlarda, vergi borcu yoktur yazısını isteyen kuruma göre geçerlilik süresi değişebilir. İhalelerde ise ihale tarihi itibariyle geçerli olan vergi borcu yoktur yazısı istenmektedir.

VERGİ BORCU YOKTUR YAZISI NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Vergi borcu yoktur yazısı almak 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Birinci yol bağlı bulunduğunuz vergi dairesi makamına bir dilekçe yazarak, firma yetkilisi iseniz bizzat kendiniz, adınıza bir çalışanınız gidecekse vergi borcu yoktur yazısını almaya yetkili olduğuna dair firma yetkilisi tarafından imzalanmış bir dilekçeyi yanınızda bulundurarak alabilirsiniz.

İnternet İnternet vergi dairesi dairesi kullanıyorsanız vergi borcu yoktur yazısı almak çok kolay. İnternet vergi dairesi kullanabilmek ve giriş yapabilmek için gerekli parola ve şifreleri önceden temin etmiş olmanız gerekmektedir. Eğer internet vergi dairesi şifreniz yok ise yine vergi dairesinden basit bir dilekçe ile temin edebilirsiniz. Öncelikle (https://www.gib.gov.tr) internet adresinden giriş yapılır. Açılan sayfada sağ üst köşede yer alan “İnternet vergi Dairesi” butonuna tıklayın. “Kullanıcı Girişi” bölümünün altında yer alan “Dilekçeler” bölümünden “Yeni Dilekçe” butonunu tıklayın. Daha sonra açılan ekrandan “Borcu Yoktur” seçeneğini işaretleyin. Bir sonraki ekranda kurum ismi yazan alana hangi kurum için kullanacaksanız o kurumun ismini yazın.

İnternet dairesinden alacağımız borcu yoktur yazısı eğer bir kurumdan ödeme almak için alıyorsa son ekrandaki “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Ödeme Almak İçin ” ibaresini işaretlemeniz gerekmektedir.

Bu adımları izlediyseniz internet internet vergi dairesi borcu yoktur yazısı başvurusu başvurusu işlemini yapmış bulunuyorsunuz. İşlemi yapmış olduğunuz gün içerisinde talebini yaptığınız vergi numarasına ait sorgulamalar yapılarak size bir çıktı şeklinde mail yoluyla gönderilecektir. Yazı e-imzalı olduğundan dolayı bu çıktı resmi evrak yerine geçmektedir. Tüm resmi işlemlerinizde kullanabilirsiniz.

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