Yeni tazminat sistemi nasıl olacak? Tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta günlerde yapılan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklama ile Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi hakkında konuşmuştu. Erdoğan şunları söyledi;

“Çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak bir çalışma başlatıyoruz. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye'nin İstihdam Kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz.”

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK NEDİR?

Yeni sistem BES sisteminin yenilenmiş hali olarak sunulacak. Gündemde, çalışanların emeklilik hesabına iş verenlerin de katkıda bulunması var. Yeni sisteme geçişin öncelikli amacı tasarrufların artmasını sağlamak. Artan tasarruf da sermaye piyasalarının derinleşmesine ve finansal istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tamamlayıcı emeklilik sistemine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;

“60 ila 100 milyar TL büyüklük sağlayacak tamamlayıcı emeklilik sistemi, sosyal tarafların mutabakatıyla kurularak, özellikle sermaye piyasalarını derinleştirecek kapsamlı bir reform paketi devreye sokulacak”

YENİ TAZMİNAT SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Şu anda çalışanlar her çalıştıkları yıl için 30 günlük son brüt ücretleri üzerinden işten çıktıklarında tazminat alıyor. Yeni sistemde ise işverenlerin peşin olarak her ay işçinin fon hesabına para aktarması öngörülüyor. Her yıl için 30 günlük maaş tutarında tazminat kabul görürse aylık olarak brüt maaşın yüzde 8.33’ü fona aktarılacak. Çalışanın brüt ücretinin yüzde 3'ü her ay tamamlayıcı emeklilik hesabına aktarılacak bu da yıllık bazda 11 günlük kıdem tazminatı hakkı demektir. 19 günlük kıdem tazminatına denk gelen yüzde 5.33 ise eskiden olduğu gibi işveren sorumluğunda kalacak