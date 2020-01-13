Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi’nden nasıl çıkılır? BES iptali nasıl yapılır?

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ya da kısaca BES 1 Ocak 2017 itibariyle yürürlüğe girdi ki bu artık maaşlarımızdan BES kesintisi yapılacağı anlamına geliyor. Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'ne göre çalışanların esas kazancının yüzde 3'ü maaşlarından kesilecek. Çalışanlar BES'ten cayma hakkına sahip; peki BES iptali nasıl yapılır, Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'nden çıkmak için hangi adımları takip etmeniz gerekiyor.

10 GÜN İÇİNDE PARANIZI İADE EDECEKLER

17.12.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 22/E maddesinin birinci fıkrasına göre çalışan BES iptali talebini işverene ya da şirkete posta, e-posta gibi araçlarla iletmesi gerekiyor. Çalışan BES'ten çıkma isteğini ilettikten sonra on iş günü içinde kesintilerin iade edilmesi gerekiyor. İadenin gecikmesi durumunda temerrüt faizi ile iade yapılacak.

İşte Bireysel Emeklilik Yönetmeliği'ndeki BES iptali ile ilgili o madde:

“İlgili emeklilik planına göre çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip eden iş günü emeklilik planına dâhil edildiği şirket tarafından çalışana posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçları ile bildirilir. Çalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma süresinden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilir. Cayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin ulaşmasını müteakip on iş günü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte çalışana iade edilir. Ödemenin geciktirilmesi durumunda doğan zararlar 04/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2’nci maddesi çerçevesinde belirlenen ticari işler için uygulanacak temerrüt faizi de yürütülerek karşılanır.”