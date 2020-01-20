Android telefonlara nasıl format atılır? Akıllı telefon fabrika ayarlarına nasıl döndürülür?

Teknolojik cihazlar zamanla eski performansını vermemeye başlayabiliyor. Telefonunuz belli bir süreden sonra donma ve yavaşlama gibi durumlar ile karşı karşıya kalabilir. Böyle bir olayla karşı karşıyaysanız format atmanız yararlı olacaktır. Peki Android telefona format nasıl atılır?

ANDROID TELEFONLAR FABRİKA AYARLARINA NASIL DÖNDÜRÜLÜR?

Android işletim sistemli telefonlarda format atmanın birçok yolu bulunuyor. Ayrıca farklı firmalar kendilerine özel seçeneklerde sunabiliyor. Android telefonlarda format atmak için öncelikle ayarlar kısmına girmelisiniz. Oradan yedekleme ve sıfırlama bölümünü bulmanız gerekiyor. Son olarak da açılan pencereden “Fabrika Ayarlarına Sıfırla” seçeneğini seçmelisiniz.

ANDROID TELEFON HARD FORMAT İŞLEMİ

Bu işlem telefonunuzdaki tüm bilgileri silecektir, formatın yarım kalması durumunda akıllı telefonunuzda geri döndürülemez hatalar oluşabilir. Bu işlemi bir akıllı telefon teknik servisinden destek alarak yapmanızı öneriyoruz. Hard format atmak için öncelikle telefonunuzu kapatmalısınız. Telefonu kapattıktan sonra güç, home ve ses açma tuşlarına aynı anda basmalısınız. Recovery ekranı açılana kadar elinizi çekmemeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra açılan Recovery ekranından “wipe data factory” seçeneğini seçin ve karşınıza çıkan seçeneklerden “wipe cache partition” basın. Son olarak “reboot system now” seçeneğini seçerek telefonunuzu açın. Telefonunuzdaki her şey aldığınız ilk haline dönecektir.