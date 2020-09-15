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Apple etkinliğinin saati yaklaşıyor… iPhone 12 tanıtılmayabilir!

Teknoloji tutkunları tarafından her sene iPhone’un yeni modeli heyecanla bekleniyor. Apple, iPhone 12, iPhone 12 Pro modellerinin tanıtılması beklenilen etkinliğin saati yaklaşıyor ancak Apple diğer yıllardan farklı olarak bu etkinlikte yeni iPhone modelini tanıtmayabilir.

09:28 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Apple etkinliğinin saati yaklaşıyor… iPhone 12 tanıtılmayabilir!

Apple etkinliği bu akşam saat 20:00’da başlayacak ve Apple’ın bu sene satışa sunacağı yeni ürünler tanıtılacak. Yeni iPhone'ların üretiminde gecikmeler yaşandığı aylardır gündemde yer alıyor ve bu etkinlikte iPhone 12’nin tanıtılmama ihtimali teknoloji otoriteleri tarafından dillendiriliyor. Apple’ın bu etkinlikte giriş seviyesi bir iPhone’u tanıtma ihtimali de gündemde yer alan iddialar arasında.

APPLE HANGİ MODELLERİ TANITACAK?

Apple’ın bu etkinlikte ters köşe yaparak yeni abonelik sistemi Apple One‘ın duyurulma ihtimali var. Bugün tanıtılma ihtimali yüksek olarak görülen ürünler ise şöyle;

– AirTags
– AirPods Studio
– Yeni HomePod

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