Apple etkinliğinin saati yaklaşıyor… iPhone 12 tanıtılmayabilir!

Apple etkinliği bu akşam saat 20:00’da başlayacak ve Apple’ın bu sene satışa sunacağı yeni ürünler tanıtılacak. Yeni iPhone'ların üretiminde gecikmeler yaşandığı aylardır gündemde yer alıyor ve bu etkinlikte iPhone 12’nin tanıtılmama ihtimali teknoloji otoriteleri tarafından dillendiriliyor. Apple’ın bu etkinlikte giriş seviyesi bir iPhone’u tanıtma ihtimali de gündemde yer alan iddialar arasında.

APPLE HANGİ MODELLERİ TANITACAK?

Apple’ın bu etkinlikte ters köşe yaparak yeni abonelik sistemi Apple One‘ın duyurulma ihtimali var. Bugün tanıtılma ihtimali yüksek olarak görülen ürünler ise şöyle;

– AirTags

– AirPods Studio

– Yeni HomePod