Apple’ın güvenlik şefine rüşvet suçlaması

Teknoloji devi Apple’ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer, rüşvet vermekle suçlandı.

Suçlamalar pazartesi günü Kalifornia eyaletine bağlı Santa Clara İlçe Bölge Savcısı Jeff Rosen tarafından getirildi. Apple, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Apple’ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer’ın yanı sıra County Şerifi Rick Sung ve Şerif Yüzbaşı James Jenson, gizli ateşli silah ruhsatları için rüşvet talep etmekle suçlandığını duyuruldu.

Savcılık yaptığı açıklamada, söz konusu iki ilçe şerifinin de rüşvet suçlamasının merkezinde olduğuna dikkat çekti. Rüşvet suçlamaları dün ABD’nin Kalifornia büyük jürisi tarafından duyuruldu.

Moyer, şerifin ofisine 70 bin dolar değerinde iPad bağışlamayı kabul edene kadar Sung’un Apple’ın güvenlik ekibine gizli silah izinleri vermeyi geri çevirdiği iddia ediliyor.

PLAN BOZULDU

İki yıllık soruşturmaya göre iki polis, başvuranlar değerli bir şey verene kadar ruhsat izni vermiyordu.

Santa Clara County Bölge Savcısı Jeff Rosen, “Güvenlik görevlisi olarak çalışan birinin, yüksek rütbeli üyelerden birinin rüşvet planının merkezinde olması tüm kolluk kuvvetlerinin rozet, şeref ve itibarını lekeler” açıklamasını yaptı.