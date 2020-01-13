Bir garip ilan! İlk uzay turisti internetten sevgili arıyor

Elon Musk'ın SpaceX roketiyle en erken 2023 yılında Ay'a gitmesi beklenen 44 yaşındaki Japon milyarder Yusaku Maezawa, yolculuk öncesi ilginç olduğu kadar biraz da tepki çeken bir kampanya başlattı.

İnternet üzerinden bir duyuru yapan Maezawa, Ay’a yapacağı turistik seyahati ‘özel bir kadınla’ deneyimlemek istediğini belirterek bunu arzu eden kadınların sitesine başvuruda bulunmasını istedi.

İnternet sitesinde yapılan duyuruya göre, başvuru şartları şu şekilde:

-20 yaş ve üzeri bekar kadınlar

-Zeki ve her zaman pozitif olmak

-Uzaya gitme konusunda ilgili ve planın bir parçası olabilecek

-Hayattan zevk almasını bilen

-Dünya barışı isteyen