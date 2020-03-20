Epic Games’den sevindiren haber! Watch Dogs oyunu Epic Games Store’da ücretsiz

Bünyesinde binlerce oyunu içeren Epic Games, her hafta kullancılarına bedava oyun fırsatı sunuyor. Bu hafta ise Watch Dogs belli süre içerisinde ücretsiz olarak oynanabilecek.

EPİC GAMES’DE ÜCRETSİZ OYUN NASIL İNDİRİLİR?

Watch Dogs, Epic Games Store'da ayın 26'sına kadar ücretsiz hale geldi.

– Öncelikle Epic Games Store hesabı açmak gerekiyor.

– Sonrasında ücretsiz yani “Free” butonu çıkacak. Bu butona bastığınız zaman sizden Epic Games hesabınıza giriş yapmanız beklenecek. Hesabınız varsa giriş yapın, yoksa hemen hesap oluşturabilirsiniz.

– Epic Games Store masaüstü sürümünü indirirseniz bilgisayara oyunu kütüphanenize ekledikten sonra kurmanız daha rahat olacaktır. “ödeme” ekranı çıkacak. Kart bilgisi gibi hiçbir bilgi girmenizi gerektirmeyecek ekrandaki işleminizi tamamladıktan sonra oyununuzu Epic Games Launcher üzerinden oyunu kütüphanenize ekleyip, isterseniz PC'nize yükleyebilirsiniz.