Everest’in boyu 73 santimetre uzadı

Dünyanın en yüksek noktası Everest’in yüksekliği onlarca yıldır tartışılıyor. Çinli bir ekip 1975’te 8 bin 848 metre 13 santimetrelik bir yükseklik açıklarken, 1999’daki bir Amerikan keşif seferinde 8 bin 850’ye kadar yükseldi. Çin daha sonra 2005’te 8 bin 844metreye düştüğünü iddia etti.

Son olarak dün Katmandu ve Pekin’de düzenlenen ortak bir toplantıyla, Çin ve Nepal’den üst düzey hükümet yetkilileri yeni yüksekliği açıkladı. İki ülke Everest’in 86 santimetre daha uzun olduğunu ve 8 bin 848 metre 86 santimetre olduğunu duyurdu.

Yeni resmi yükseklik, Nepal’in önceki ölçümünden daha yüksek ve 2005 yılında 8 bin 844.43 metre olarak ilan edilen son Çin ölçümünden yaklaşık 4 metre daha fazla oldu. Ancak Çin’in bu sonucu Nepal ile anlaşmalı olarak kabul edilmediği için bu rakamda resmi bir anlam taşımıyordu.

EN SON MAYIS AYINDA TIRMANDILAR

Resmi açıklamadan önce Çinli bir araştırma ekibi Mayıs ayında dağa tırmandı. Ekibin kesin bir ölçüm vermek için en son uydu ve GPS teknolojisini kullandığı açıklandı. Geçen yıl Everest ile ilgili kendi anketini yürüten Nepal ile karşılıklı bir anlaşma uyarınca, iki ülke, Çin ekibinin çalışmalarını tamamladıktan iki ay sonra yeni yüksekliği birlikte yayınlamayı kabul etti.

RESMEN UZADI AMA DEPREMLE KISALDI İDDİASI VAR

Resmi olarak yüksekliğin ne olacağı tartışmalar devam ederken, sismik hareketler nedeniyle Everest’in bulunduğu Himalayaların somut olarak az da olsa değiştiği belirtiliyor. 2015’te Nepal’i vuran ve Everest ana kampında çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 22 dağcı da dahil olmak üzere binlerce kişinin ölümüne yol açan büyük depremin ardından, dağın kısaldığına dair yeni iddialar ortaya çıktı.

“EVEREST HER ZAMANKİ KADAR GÜZEL”

Dün yapılan açıklama dağcılar arasında da merak uyandırdı. Everest’in zirvesine 14 kez ulaşan İngiliz rekortmen Kenton Cool, “Yeni yükseklik tam anlamıyla dünyayı sarsmadı. Ancak Everest her zamanki kadar güzel” dedi.

Nepal Dağcılık Derneği’nin eski başkanı Ang Tshering Sherpa, düzenli dağcılar arasında yeni yüksekliğin sürpriz olmadığını belirterek, “Keşif ekipleri genellikle bir altimetre taşır, bu yüzden yüksekliği zaten biliyoruz” diye konuştu.

PANDEMİ EVERESTİ DE VURDU

Everest Dağı, dağcılar ve extreme sporcular tarafından en çok sevilen lokasyonlardan biri. Bulunduğu bölgeye ciddi bir turizm katkısı da sağlıyor. Dağ ve çevresindeki zirveler korona virüsü sebebiyle Mart ayından bu yana neredeyse terk edilmiş durumda. Bu durum Everest’in sınırın her iki tarafında da yerel ekonomileri nefessiz bıraktı.

Pandemi, turizmin yılda 1,5 milyar sterlinden fazla katkıda bulunduğu ve bir milyon insanıa istihdam sağladığı Nepal’de hükümet ülke çapında artan corona virüsü vaka sayılarına rağmen geçen ay yabancı dağcılara yönelik yasağı kaldırdı.