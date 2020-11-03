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Facebook mobil için karanlık modu test ediyor

Facebook, masaüstü bilgisayar kullanıcıları için başlattığı 'karanlık mod' özelliğini bundan tam beş ay sonra mobil kullanıcılar için de test aşamasına getirdi

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:53, 03/11/2020
Haberler Bilim - Teknoloji
Facebook mobil için karanlık modu test ediyor

Facebook, masaüstü kullanıcıları için kullanılır hale getirdiği karanlık mod özelliğini iOS ve Android uygulamalarında da sunmaya başladı. Karanlık mod, düşük ışıklı ortamlarda göz yorgunluğu azaltmak için tasarlandı. Facebook’a göre bu özellik telefonun karanlıkta odayı aydınlatır gibi ışık saçmasını da ortadan kaldıracak.

Facebook bu özelliği teknoloji sektöründen Jane Manchun Wong ile yaptığı bir paylaşımla, herkese açık olarak test ettiğini duyurdu. Alternatif mod olarak geçen bu özellik isteğe bağlı olarak Facebook Watch’ta videoların görüntülenmesini iyileştirecek.

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