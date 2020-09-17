Facebook ve Instagram’da erişim sorunu yaşanıyor!

Miloyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulamalarından Facebook ve Instagram’da akşam saatlerinde erişim sorunu yaşanırken, bazı kullanıcılar ise yavaşlık ve hikaye paylaşımlarında sorun olduğunu ifade etti.

Sorunun neden kaynaklandığıyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Dünya genelinde yaşanan sorunun sunuculardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

FACEBOOK VE INSTAGRAM’DA ONLARCA HATA KAYDEDİLDİ

Downdetector’ün yayınladığı verilere göre, Instagram ve Facebook sistemlerinde son 24 saatlik verilerde onlarca hata olduğu kaydedildi. Instagram uygulamasında hataların çoğunluğu Android ve iOS sistemlerinde görülürken, Facebook’ta ise giriş ve şifre sorunları yaşandığı anlaşıldı.



