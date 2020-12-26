Günde bir sigara bile içen bağımlı

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, günde sadece bir kez sigara içen ve kendilerini sıradan sigara içenler olarak gören insanlar bile nikotine bağımlı olabilir ve tedaviye ihtiyaç duyabilirler.

ABD’li uzmanlar, bağımlılığı değerlendirilen 6 bin 700’den fazla sigara içiciyi inceledi ve günde 1-4 sigara içenlerin üçte ikisinin bağımlı olduğunu buldu. Ancak ekip, günlük içilen sigara sayısıyla daha şiddetli bağımlılıkların sıklığının arttığını kaydetti.

Penn Eyalet Üniversitesi’nden makale yazarı ve halk sağlığı araştırmacısı Jonathan Foulds, “Geçmişte, bazıları günde yaklaşık 10 sigara içen hastaların bağımlı olmadığını düşünüyordu. Ancak bu çalışma, her gün sigara içmeyenler de dahil olmak üzere birçok hafif sigara içicisinin sigara bağımlısı olabileceğini gösteriyor.” dedi.

Duke Üniversitesi davranış bilimcisi Jason Oliver, “Genellikle ‘Günde kaç sigara içiyorsunuz?’ sorusuyla kısa yoldan bir teşhis koymaya çalışılıyor ancak bu yanıltıcı olabilir” açıklamasında bulundu.

Oliver, “Daha hafif sigara içmek, ağır sigara içmekten daha az zararlı olarak algılanıyor, ancak yine de önemli sağlık riskleri taşıyor. Doktorlar bazen hafif sigara içenlerin bağımlı olmadığını ve bu nedenle tedaviye ihtiyaç duymadığını düşünüyorlar – ancak bu çalışma, birçoğunun yardım almadan sigarayı bırakmakta önemli zorluklar yaşayabileceğini gösteriyor” dedi.

6 bin 700’den fazla sigara içicisinden toplanan verileri analiz eden uzmanlar, günlük sigara içenlerin yüzde 85’inin bir dereceye kadar bağımlı olduğunu buldu. Dr Foulds, “Şaşırtıcı bir şekilde, günde sadece bir ila dört sigara içenlerin neredeyse üçte ikisi bağımlıydı” dedi.

Çalışmanın tüm bulguları American Journal of Preventive Medicine dergisinde yayınlandı.