Kötü haber: Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek 850 bin virüs daha var

22 bilim insanından oluşan uluslararası ekipten kötü haber. Ekolojist, biyolog ve salgın uzmanları tarafından hazırlanan yeni rapora göre vahşi yaşamı korumak için herhangi bir önlem alınmadığı takdirde daha sık ve daha tehlikeli pandemilerle karşılaşmamız mümkün. Aynı raporda halk sağlığı önlemleri ve yeni aşılarla tepki vermek kadar, zoonotik hastalıkların ortaya çıkmasını önlemeye yönelik bir adımın gerekli olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre yalnızca söz konusu yaklaşım ‘pandemi çağından kaçmamızı’ sağlayabilir. Bilim adamları bilinçsizce ortadan kaldırılan ormanlar ve çevre tahribatına dikkat çekerken ormansızlaşma, yoğun tarım ve yabani türlerin ticareti dahil olmak üzere çevrenin sömürüsünün olumsuz sonuçlarının altını çiziyor.

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SALGINLARA NEDEN OLAN ANA FAKTÖR NE?

Raporda yer alan diğer bir maddeye göre; yaban hayatı, hayvancılık ve insanlar arasındaki temasın artması neredeyse tüm salgınlara yol açan ana faktör. Raporda önerilen tedbirler arasında et ve çiftlik hayvanı üretimine uygulanan vergiler, yaban hayatına ve ticaretine sınırlama ve çevreyi daha iyi koruma çabaları yer alıyor.

Uzmanlar yıllık yaklaşık 40 milyar sterline mal olacak bu adımların Covid-19 gibi pandemilerle mücadele ederken ortaya çıkan maliyetin çok küçük bir kısmı anlamına geleceğini bildiriyor.

SUÇLU VAHŞİ HAYAT DEĞİL, İNSAN…

Kuşlarda ve memelilerde insanlara bulaşabilecek tahmini 540 bin ila 850 bin virüs olduğu tahmin ediliyor. Bu virüslerin yayılma riskleri ise gün geçtikçe hızla artıyor ve her yıl insanlarda ortaya çıkan beşten fazla yeni hastalık oluyor. Raporda hastalıklardan herhangi birinin pandemi potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

Rapora göre hastalıkların ortaya çıkması için vahşi yaşamın suçlanması da yanlış bir yaklaşım. Covid-19 dahil olmak üzere pandemilerin çoğu insan faaliyetleri ve çevre üzerindeki etkilerinden kaynaklanıyor.

ʻʻ Covid-19 veya herhangi bir modern salgının nedeni hakkında bir gizem yok. İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybını yönlendiren aynı insan faaliyetleri. Ayrıca çevremiz üzerindeki etkiler de pandemi riskini tetikliyor. Araziyi kullanma şeklimizdeki değişiklikler, tarımın genişlemesi ve yoğunlaşması, sürdürülemez ticaret, üretim ve tüketim derken bu durumlar doğal hayatı bozuyor ve insanlarla yaban hayat arasındaki temas artıyor EcoHealth Alliance başkanı Peter Daszak

Arazilerin nasıl kullanılacağı hakkında yapılan değişiklikler, ormanların azalması ve vahşi yaşam alanlarına insanların yerleşmesi, 1960’lardan bugüne kadar ortaya çıkan hastalıkların yüzde 30 artmasına sebep oldu.

Raporda vahşi yaşamın gıda, ilaç, kürk ve evcil hayvanlar için ticaret ve tüketiminin biyolojik çeşitlilik kayıplarına ve ortaya çıkan hastalıklara yol açtığı riskini gösteriyor. İklim değişikliği aynı zamanda hem insanların hem de vahşi yaşamın hareketini artırarak gelecekteki pandemilere büyük ölçüde katkıda bulunuyor.