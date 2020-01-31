Mor ve kırmızı kan paylaşımı tepki çekti! TikTok’ta tepki çeken video…

TikTok’ta Mitch Wright isimli bir doktor, elinde iki kan bulunan iki tüple görünüyordu ve tüplerdeki kanlardan mor olanın Corona virüsüne yakalanmış birinin olduğunu iddia etti. ABD'li doktor tarafından paylaşılan video bir anda binlerce insana ulaştı. İnsanların şüphelenmesi üzerine Mitch Wright, gelen tepkiler üzerine videonun şaka amaçlı, sahte bir video olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYADA YALAN PAYLAŞIMLAR ARTIYOR

Corona virüsü hakkında yanlış bilgiler içeren benzer videoların paylaşılması gerçek bilgilerin önüne geçerek insanların bilinçlenmesi noktasında büyük sorun teşkil ediyor.