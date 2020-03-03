Motorsiklet ve bisiklet kazanlarına teknolojik çözüm!

Bisiklet ve motorsiklet kullanıcıları için büyük tehlike arz eden otomobil kapılarının neden olabileceği olası kazaların önüne geçiliyor. Ford Mühendisleri tarafından “Yolu Paylaş” vizyonuyla motosiklet, bisiklet ve scooter kullanıcılarının yaşadığı tehlikelerin önüne geçmek için geliştirilen Çıkış İkazı teknolojisi bu tür kazaları azaltacak bir çözüm olacak.

TEHLİKE ANINDA SENSÖRLER DEVREYE GİRİYOR

Ford'un yeni geliştirdiği ‘Çıkış İkazı' teknolojisi, motosiklet, scooter ve bisiklet sürücülerinin kapı çarpma kazalarından korunabilmesini sağlıyor. Sistem, park etmiş bir aracın kapısının açılmasının bir çarpışmaya neden olabileceğini tespit ederse, sürücüyü veya yolcuyu tehlikeye karşı uyaran bir alarm çalıyor. Yan aynalar ve kapılardaki parlak kırmızı LED’ler bisiklet, scooter ve motosiklet sürücüleri için görsel bir uyarı olarak yanıp sönmeye başlıyor.

Ford araçları halihazırda bisikletçileri otomatik olarak algılayıp frenleyebilen ve kör noktalardan geçenleri algılayan sensörlere sahip bulunuyor. ‘Çıkış İkazı' ise bu mevcut sensörleri kullanarak, araca yakın bisiklet, scooter ve motosikletlerin hareketlerini analiz ederek, devreye giriyor.

Aracın yakınından bu türde geçecek diğer vasıtalar uzaklaşıncaya kadar kapılar kitleniyor ve tam olarak açılmıyor. Kısa süreli bu kilit sistemi ile motosiklet kazaları azaltılacak. Bu özellik acil durumlarda sürücü ve yolcular tarafından devre dışı bırakılabilecek.