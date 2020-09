PlayStation 5 (PS5) fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

Sony’nin bu gece düzenlediği PlayStation 5 Showcase etkinliğinde, oyun tanıtımları yapılırken, yeni PS5’in çıkış tarihi de duyuruldu.

PLAYSTATION 5 FİYATLARI

PS5’in Dijital versiyonu ABD’de 399 dolardan satışa sunulacak. CD-Rom’lu standart versiyonu ise 499 dolarlık fiyatı ile raflardaki yerini alacak.

19 KASIM’DA TÜM DÜNYADA SATIŞA ÇIKACAK

PS5 SHOWCASE ETKİNLİĞİNDE TANITILAN OYUNLAR:

-Spider-Man: Miles Morales

-Hogwarts: A Dark Legacy

-Final Fantasy XIV

-Call of Duty: Black Ops Cold War

-Devil May Cry 5

-Deathloop

-Five Nights at Freddy's

-Fortnite

PlayStation 5'in temel özellikleri şu şekilde;

PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM’i ve 825 GB’lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D’yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.