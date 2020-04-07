Riot Games’ten Valorant açıklaması! Valorant sistem gereksinimleri nelerdir?

Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch'a benzerliğiyle dikkat çeken ve League of Legends yaratıcı Riot Games tarafından yayınlanacak Valorant, oyunseverler arasında büyük heyecanla karşılandı. 3 Nisan'da kapalı devre beta olarak Twitch yayıncılarının oynadığı ve milyonlarca izleyiciye ulaşan Valorant oyunun ne zaman çıkacağı merak konusu oldu…

VALORANT OYUNUNUN BETA SÜRÜMÜ NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

Riot Games, merakla beklenen oyunun kapalı betasının 7 Nisan Salı günü oyuncular buluşacağını açıkladı. Kapalı betaya sadece Avrupa, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Türkiye ülkelerinden giriş yapılabilecek.

Oyunun tam sürümü 2020 yaz aylarında piyasaya çıkacak.

VALORANT OYUNUNUN BETASI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Milyonlarca oyun severin sorduğu ‘Valorant ücretsiz mi olacak' sorusu ise Riot Games'in açıklaması ile cevap buldu. Riot Games oyunun tamamen ücretsiz oynanabileceğini açıkladı. Ancak isteyen oyun içi kozmetik ürünleri satın alabilecek.

VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

En Düşük Donanım Özellikleri – saniyede 30 kare:

İşlemci (CPU): Intel Core 2 Duo E8400

Ekran Kartı (GPU): Intel HD 3000

RAM: 4GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Önerilen Özellikler – saniyede 60 kare:

İşlemci (CPU): Intel i3-4150

Ekran Kartı (GPU): Geforce GT 730

RAM: 4GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Yüksek Donanım Özellikleri – saniyede 144+ kare:

İşlemci (CPU): Intel Core i5-4460 3.2GHz

Ekran Kartı (GPU): GTX 1050 Ti

RAM: 4GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

PC donanım önerisi:

Windows 7/8/10 64-bit

4GB RAM

1GB of VRAM