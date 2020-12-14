SpaceX, SiriusXM uydusunu başarıyla uzaya fırlattı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan, Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, Falcon 9 roketini uzaya fırlattı. Radyo sağlayıcısı SiriusXM uydusunun başarıyla konuşlandırıldığını da ayrıca duyurdular. Falcon 9 roketinin, Florida eyaletinin Brevard bölgesinde bulunan Cape Canaveral üssünden 25’inci kez uzaya fırlatıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden roketin fırlatılma anlarını paylaşan SpaceX, fırlatılan ve yörüngedeki görevlerinden dönen roketlerin ilk aşamalarını indirmeye çalıştığı bir yüzen iniş rampası olan ve Atlantik Okyanusu’nda bulunan ‘Just Read the Instructions’ isimli gemisine roketin ilk aşamasının indiğini bildirdi. (DHA)