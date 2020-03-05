The Last of Us dizisi duyuruldu! PlayStation oyunu resmen dizi oluyor!

PlayStation tarihinin en iyi oyunlarından biri olarak kabul edilen The Last of Us’ın yeni oyunu çıkış tarihi (29 Mayıs) yaklaşmışken bir haber de yapımcı HBO’dan geldi. Sevilen oyun serisi The Last of Us’ın resmen dizi olacağı açıklandı.
THE LAST OF US DİZİ OLUYOR!
2019’un fenomen dizisi Chernobyl’in yaratıcısı Craig Mazin, sosyal medya hesabından The Last of Us’ı duyurdu. Oyunun yapımcısı Naughty Dog’un başkan yardımcısı ve oyunun yazarı Neil Druckmann’ın Craig Mazin’e eşlik ederek dizinin senaryosunu hazırlayacağı açıklandı.
Hey @Neil_Druckmann … let’s make a show.https://t.co/wWLmPcsrEI
— Craig Mazin (@clmazin) March 5, 2020
NEİL DRUCKMANN’IN PAYLAŞIMI
‘Ellie ve Joel’in yolculuğuna çıkmak için en sevdiğim yazarlardan HBO ile bir ayara geleceğimize inanamıyorum.’
I can't believe we get to team up with one of my favorite writers to bring Ellie and Joel's journey to HBO. https://t.co/GNsl0sUVSK
— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 5, 2020
Oyunculara göre son 10 yılın en iyi oyunu!
1. The Last of Us
2. God of War
3. The Witcher 3: Wild Hunt
4. Grand Theft Auto V
5. Red Dead Redemption 2
6. The Elder Scrolls V: Skyrim
7. Horizon Zero Dawn
8. Bloodborne
9. Uncharted 4: A Thief's End
10. Marvel's Spider-Man
11. Persona 5
12. Dark Souls
13. Call of Duty: Black Ops II
14. NieR: Automata
15. Death Stranding
16. Red Dead Redemption
17. Mass Effect 2
18. Fortnite
19. Batman: Arkham City
20. Resident Evil 2