The Last of Us dizisi duyuruldu! PlayStation oyunu resmen dizi oluyor!

PlayStation tarihinin en iyi oyunlarından biri olarak kabul edilen The Last of Us’ın yeni oyunu çıkış tarihi (29 Mayıs) yaklaşmışken bir haber de yapımcı HBO’dan geldi. Sevilen oyun serisi The Last of Us’ın resmen dizi olacağı açıklandı.

THE LAST OF US DİZİ OLUYOR!

2019’un fenomen dizisi Chernobyl’in yaratıcısı Craig Mazin, sosyal medya hesabından The Last of Us’ı duyurdu. Oyunun yapımcısı Naughty Dog’un başkan yardımcısı ve oyunun yazarı Neil Druckmann’ın Craig Mazin’e eşlik ederek dizinin senaryosunu hazırlayacağı açıklandı.

NEİL DRUCKMANN’IN PAYLAŞIMI

‘Ellie ve Joel’in yolculuğuna çıkmak için en sevdiğim yazarlardan HBO ile bir ayara geleceğimize inanamıyorum.’

I can't believe we get to team up with one of my favorite writers to bring Ellie and Joel's journey to HBO. https://t.co/GNsl0sUVSK — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 5, 2020

