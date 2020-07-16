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Twitter’dan siber saldırı açıklaması!

Önceki gün yaşanan ve Bill Gates, Barack Obama ve Elon Musk gibi isimleri kapsayan Twitter'a yönelik siber saldırıyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

22:41 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Twitter’dan siber saldırı açıklaması!

Twitter’dan yapılan bilgilendirmede, siber saldırıyı düzenleyenlerin şifrelere nasıl eriştiği konusunda herhangi bir delile ulaşılamadığı ifade edildi.

Şimdilik kullanıcıların şifrelerinin sıfırlanmasına gerek görülmediği belirtilirken siber saldırının ardından yalnızca önlem olarak son 30 gün içinde şifresini değiştirmeye çalışanların hesaplarının kilitlendiği bildirildi.

Ayrıca ek önlem olarak da şifre sıfırlamanın durdurulduğu belirtildi.

Hesaplarına erişim sağlayamayanların endişe etmemesi gerektiği ifade edilen açıklamada her hesabı kilitlenenin hesabının ele geçirildiğini düşünmemesi gerektiği belirtildi ve incelemelerin sürdüğü açıklandı.

Twitter, hesabını kaybeden kişilere hesaplarının doğru şekilde geri verilmesi üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

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