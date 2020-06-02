Valorant ücretsiz olarak geldi! Valorant nasıl indirilir?

Riot Games tarafından yapılan duyuruya göre Valorant, 2 Haziran Salı günü TSİ 08:00 itibarıyla Türk oyunculara açıldı. Geçtiğimiz günlerde 5v5 taktiksel nişancı oyununun çıkış tarihini ve saatleri duyurulmuş ve büyük heyecan yaratmıştı.
VALORANT NASIL İNDİRİLECEK?
Aşağıdaki link üzerinden Valorant’ı ücretsiz olarak indirebilir ayrıca üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
BİLGİSAYARIM VALORANT’I AÇAR MI?
Valorant Sistem Gereksinimleri (Minimum)
İşlemci: Intel i3-370M
Bellek: 4 GB
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
Ekran Kartı: Intel HD 3000
Depolama: 6.9 GB
Valorant Sistem Gereksinimleri (Önerilen)
İşlemci: Core i5-4460
Bellek: 6 GB
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
Ekran Kartı: GTX 1050 Ti 4096 MB
Depolama: 6.9 GB