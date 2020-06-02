Valorant ücretsiz olarak geldi! Valorant nasıl indirilir?

Riot Games tarafından yapılan duyuruya göre Valorant, 2 Haziran Salı günü TSİ 08:00 itibarıyla Türk oyunculara açıldı. Geçtiğimiz günlerde 5v5 taktiksel nişancı oyununun çıkış tarihini ve saatleri duyurulmuş ve büyük heyecan yaratmıştı.

VALORANT NASIL İNDİRİLECEK?

Aşağıdaki link üzerinden Valorant’ı ücretsiz olarak indirebilir ayrıca üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

VALORANT İNDİR

BİLGİSAYARIM VALORANT’I AÇAR MI?

Valorant Sistem Gereksinimleri (Minimum)

İşlemci: Intel i3-370M

Bellek: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Ekran Kartı: Intel HD 3000

Depolama: 6.9 GB

Valorant Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

İşlemci: Core i5-4460

Bellek: 6 GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Ekran Kartı: GTX 1050 Ti 4096 MB

Depolama: 6.9 GB