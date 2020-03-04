WhatsApp karanlık mod nasıl açılır? WhatsApp’a karanlık mod güncellemesi!

WhatsApp’ın karanlık modu beta sürecinden çıktı ve standart kullanıcılarla buluşmaya başladı. WhatsApp karanlık modla bilrikte hem şarj tasarrufu sağlanacak hem de göz yorgunluğu azaltılacak.

ANDROID’LERDE WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL AÇILIR?

Android telefonlarda öncelikle WhatsApp'ı güncelleyip açtıktan sonra uygulama ayarlarına girmeniz gerekiyor. Ardından;

Sohbetler bölümündeki Tema seçeneğinden “Koyu“

bölümüne tıklayarak WhatsApp karanlık moda geçebilirsiniz. Android cihazlarda karanlık mod şimdilik sadece Android 10 cihazlarda.

IPHONE’LARDA KARANLIK MOD NASIL AÇILIR?

iOS 13 yüklü cihazlarda ise Ayarlar > Ekran ve Parlaklık bölümünden “Koyu” seçeneğine tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.