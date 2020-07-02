WhatsApp’a üç yeni özellik birden geliyor!

WhatsApp, hazırladığı bir blog yazısı ile kullanıma sunacağı yeni özellikleri açıkladı. Whatsapp, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak ve uygulama içi sorunları daha hızlı çözmek adına Android ile İOS kullanıcıları için 3 yeni özellik daha ekleyecek.

KARE KOD İLE ARKADAŞ EKLEME

WhatsApp’ta yakında QR kod ile kişi eklenebilecek. Bu özellik sayesinde QR kodlar, kullanıcıların telefon numaralarının kaydedilme ihtiyacını ortadan kaldıracak. Çünkü WhatsApp, bu kodlar sayesinde kişilerinize yeni birini otomatik olarak ekleyecek.

KONFERANS ÖZELLİĞİNDE İYİLEŞTİRME

Son dönemde en çok kullanılan özelliklerin başında gelen konferans özelliğinde de iyileştirmeye gidiliyor. WhatsApp’ta 8 kişinin aynı anda video konferans yapabilmesinin önünü açtı. Bu özellik üzerinde çalışmalarını sürdüren geliştiriciler, artık istenilen kullanıcının ekranını büyütmenize imkan tanıyacak.

HAREKETLİ ÇIKARTMALAR

WhatsApp’ın Android beta sürümünde hareketli çıkartmalar özelliğinin göründüğünden bahsetmiştik. WhatsApp’ın açıklamalarına göre bu özellik artık hazır ve aktif edileceği günü bekliyor. Bir sohbet esnasında hareketli çıkartmalar gönderebileceğiniz bu özellik, WhatsApp deneyiminize önemli bir yenilik kazandırmış olacak.