ABD ordusu Suriye’de PKK/YPG’lIlerle çay keyfi yaptı, Kobani ile görüştü

✔ ABD askerleri, 24 Ocak'ta, Suriye'de PKK/YPG'lilerle çay içti ve bunu da ilan etti

✔ Resmi Twitter hesaplarında “Topluluk üyeleri ve SDG ile bir araya geldik” denildi

✔ Yetmedi… Bir de selfie çektirdi… ABD, ‘stratejik ortak' olmadığını yine gösterdi…

ABD ordusunun Irak-Suriye Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü resmi Twitter hesabına bakın! İlk önce İngilizce metin:

“… Coalition soldiers assigned to @CJTFOIR meet with community members and SDF in NE Syria Jan. 12, 2020. The US-led Coalition is keeping a strong presence in NE Syria as operations to eliminate ISIS continue…”

Şimdi de… Türkçe'ye çevirelim: “… ABD ordusunun Irak-Suriye Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü 12 Ocak 2020'de… Suriye'de topluluk üyeleri ve SDG ile bir araya geldi. ABD liderliğindeki Koalisyon, IŞİD'i ortadan kaldırma operasyonları devam ederken NE Suriye'de güçlü bir varlık gösteriyor.”

Bu fotoğrafı önceki gün resmi Twitter hesapları @CJTFOIR'dan yayınladı ABD'liler…

Yani… Ana omurgasını PKK'lıların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Amerikan ordusunun himayesinde… Çay keyfi yapıyorlar! Peki şimdi ne olacak? Hatırlayın: 8 Ağustos 2019'da, ABD ile güvenli bölge konusunda mutabakat yapılmıştı!

Ancak… ‘Stratejik Ortak' ABD'nin PKK/YPG'den vazgeçmediği bir kez daha ortaya çıktı… Binlerce TIR'la silah yolladığı PKK/YPG'yi feda etmeyen ABD, Türkiye'nin tezlerine karşı çıktığını da bir kez daha bu fotoğrafla anlatmış oldu…

Bir fotoğraf da 23 Ocak'ta yayınlanmış…

ABD askerleri Suriyelilerle selfie yapıyor…

Ve Twitter hesaplarından bu pozu da şöyle duyurmuşlar: “… ABD askerleri Suriye'de bir selfie için poz veriyor. SDF ile varlığımız, DEAŞ ağlarını bozarak Suriye halkını destekliyor…” Bitmedi…

ABD'li general terörist Kobani ile Suriye'deki üslerinde görüştü

Cumartesi sabahı… Daha iki gün önce yani… ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (bölgedeki en güçlü Amerikalı askeri yetkili) Frank McKenzie, Suriye'deki 5 Amerikan üssünü denetledi. Burada Mazlum Kobani ile görüştü. Yani… Kırmızı bültenle aradığımız PKK'lı teröristle… Kobani görüşmede ABD'nin desteğinin süreceğine dair güvence istedi. McKenzie ise “IŞİD'e yönelik operasyonların ve savaşçılarla ortaklığın süreceğini, petrol bölgelerinin korunmasına yardımın devam edeceğini” söyledi… Ancak ne zamana kadar böyle devam edeceğine dair tarih veremeyeceğini belirtti. McKenzie “Burada 100 yıl kalmayacağımızı o da biliyor” dedi.

Sonuç: ABD, Esad ve Rusya ile özerklik pazarlığı yapan PKK/YPG'ye “Böyle yaparsanız bize güvenmeyin” mesajı verdi…

ABD, 15 Temmuz'da başaramadığını bir kez daha denemek için yola çıkmış

Amerikan hükümetine bağlı düşünce kuruluşu RAND Corporation'ın Türkiye'nin iç ve dış politikasını mercek altına alan “Türkiye'nin Milliyetçi Eğilimi” başlıklı raporunda ‘darbe kışkırtıcılığı' yapıldığını kimse neden konuşmadı, anlaşılır gibi değil. 276 sayfalık raporun 14'üncü sayfasından anlaşılan çok net: ABD, 15 Temmuz'da başaramadığını yapmak istiyor!

Ancak… Raporun uzun vadeli bölümü daha da çarpıcı… Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller şunları yazmıştı:

1) Rusya'yı dengelemek için NATO üzerinden sürekli Türk Ordusu'na angaje olunmalıdır.

2) Milli Savunma Bakanı'nın Türkiye'de giderek artan önemi ve anahtar muhatap rolü dikkate alınmalıdır.

3) Yeni Milli Savunma Üniversitesi'nin müfredatının geliştirilmesine yardımcı olunmalı ve TSK'nın ABD'deki okullara öğrenci-subay göndermesine devam etmesi teşvik edilmeli.