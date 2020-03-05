Barış Terkoğlu’nu gözaltına aldıran kripto FETÖ’cüler

✔ 4 Ekrem Dumanlı ve Mehmet Baransu'nun arkadaşları, FETÖ'nün hedefindeki gazeteci Terkoğlu'nu hedef aldı



✔ Barış Terkoğlu, sabaha karşı 4'te gözaltına alındı. Unuttukları da… Geçmişi kirli olan geçmişine tutsak olur

Tarih 10 Temmuz 2009… Dönemin ‘medya imamı', Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı şöyle yazmıştı: “Tasfiye edilecek gazete(ci)ler listesi… Evet, aynen öyle! Başlıkta sehven yazılmış bir şey yok. Yakın bir gelecekte bazı gazeteler ve gazeteciler tasfiye olacak…”

Tarih 29 Kasım 2010… Taraf'ın bavulcusu Mehmet Baransu, SÖZCÜ yazarı Soner Yalçın için şöyle demişti: “Ya gazeteciliği o bırakacak ya da ben.”

Sonra ne oldu?

Tarih 14 Şubat 2011… FETÖ, Odatv operasyonunda, Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu'nu Silivri Cezaevi'ne göndermişti!

GAZETECİLERİN ‘MEDYA İMAMI'

Sonra ne oldu?

Tarih 7 Mart 2011… O dönem gazetecilerin her cümlesini satır satır okuduğu, beraber maçlara gittiği, telefonla aradığında, arananın toplantılarını bile yarım bıraktığı günlerde gazetelerin ‘medya imamı' firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı “Paniğe ve öfkeye gerek yok hukuki süreç işliyor” diye yazmıştı. Ergenekon operasyonları sırasında gözaltına alınan gazetecilerle ilgili Dumanlı'nın cümleleri bugün de bazı ‘gazetecilerin' kodlarını oluşturuyor. Okuyalım: “… Gazetelerin gazetecilik faaliyetleri nedeniyle soruşturma geçirmesine herkes (sadece gazeteciler değil) karşı çıkmalı; lakin gazetecilik faaliyeti sayılmayacak eylemler söz konusuysa gazeteciliğin bir zırh haline dönüşmesine de müsaade edilmemeli. Demem o ki bu ülkede her gazeteci, gazeteci değil. Bazıları ihbarcılıkla, habercilik arasındaki farkı bir kalemde çizip atıyor.”

TARAF GİBİ HEDEF GÖSTERDİLER

Bugün Ekrem Dumanlı ve Mehmet Baransu'nun ‘ruhuyla' yazan çizen kadro, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nu gözaltına aldırdı!

Tebrikler! Alkışlar!

Terkoğlu, sabaha karşı saat 4 civarında, Fetullahçıların yöntemiyle, evine baskın yapılarak emniyete götürüldü.

Neden? Çünkü… Dumanlı ve Baransu'nun ‘arkadaşları', “Şehit MİT'çi” haberinden rahatsız olmuş ve saldırıya geçmişti: “Gözaltına alın bu pislikleri… MİT TIR'ları gibi… Odatv karanlık oda…” Aynı Taraf gibi, Zaman gibi yazdılar, hedef gösterdiler!

Hep aynı sloganlar!

14 Şubat 2011 öncesinde Fetullah'ın tetikçilerinin cümleleriyle bugün sosyal medya kahramanı ‘gazeteciler'in cümleleri aynı!

Ancak…

Unuttukları şuydu:

Barış Terkoğlu'nun bagajı dolu değil!

O, FETÖ'yle işbirliği yapmadı, işbirliği yapanları deşifre etti!

Vatansever kimliğiyle gerçekleri yazdı!

ABD emperyalizminin kuklası olmadı ve Wikileaks'te, Mahrem'de, Metastaz'da ‘kirli' yapıları deşifre etti!

Bugün Barış'a saldıranlar kimler?

Emre Uslu'nun maklube partilerinin müdavimleri, Pensilvanya'dan çıkmayanlar, TSK'ya operasyon yapılırken ateşe odun atanlar… Vicdanlarını FETÖ'ye teslim etmiş kişiler! Bugün rahatça dolaşan, AKP iktidarına da pusu kurmuş ‘gazeteciler'…

PENSİLVANYA İSTANBUL'U ELE Mİ GEÇİRDİ?

Barış gözaltına alınmadan saatler önce gözaltının olacağını bilen ‘gazeteciler' MİT Kanunu'nun 27. Maddesi'ni yazdı sosyal medyada. Okuyalım: “… MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler… Üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.”

Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınma nedeni işte bu madde!

Ancak…

Odatv haberinden tam 1 hafta önce… İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında şehidimizin ismini açıkça deşifre etti. Ve bu canlı basın toplantısı, Ümit Özdağ'ın 1 milyondan fazla kişinin takip ettiği sosyal medya hesaplarından izlendi. Yeniçağ Gazetesi başta olmak üzere, sosyal medyada yine açık isim ve soyadı verilerek yayımlandı.

OdaTV'de yayınlanan haberde şehit MİT'çinin soyadı yazılmadı, ailelerinin isimleri deşifre edilmedi…

Ancak…

O koro…

Kripto FETÖ korosu hemen harekete geçti ve slogan atmaya başladı…

Aynı Pensilvanya gibi!

FETÖ'nün (Gladio) hedefindeki gazeteci Barış vatanseverdir!

Dün FETÖ başta olmak üzere Gladio'ya karşı mücadele vermiştir bugün de vermektedir! Yarın da verecektir!

Mesele ODATV değil unutmayın!