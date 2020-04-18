Dornaz alfa adlı ilaç Covid-19’a çare mi?

Prof. Dr. Ercüment Ovalı…

Koronavirüs günlerinde herkesi heyecanlandıran bilim insanı…

Virüse karşı aşı geliştirmek için laboratuvara giren, plazma için onay aldığını açıklayan, kök hücre tedavileriyle tanınan Prof. Ovalı dün sosyal medya hesabında yeni bir ilaç açıkladı: “1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa, hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim.”

Bu açıklamanın ardından Türkiye bu ilacı konuşmaya başladı…

Destek veren de var karşı çıkan da!

20 YILDIR KULLANILIYOR

Dornaz alfa… Akciğerinde sorun olan hastaların solunum yolunu rahatlatmak ve enfeksiyonlarının sıklığını/şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak amacıyla kullanılan bir ilaç. ‘Dornaz alfa'… 20 yıldır biliniyor… Maliyeti yüksek bir ilaçtan bahsediliyor! 2872 TL… Kistik fibrozis hastalığında etkili. Yani doğumdan itibaren solunum sistemi, sindirim sistemi ve üreme sisteminde yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen kalıtsal bir hastalık olan kistik fibrozis, özellikle akciğerler, pankreas, karaciğer, bağırsaklar, sinüsler ve cinsel organların işlevini önemli derecede etkiliyor. Nefes almakta zorluk çekiliyor…

PROF. ÜRESİN: YENİ İLAN EDİLEN NE VAR?

İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yağız Üresin, “Ülkemizde aşı geliştirme, ilaç üretme çabalarını heyecanla karşılıyorum” dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı: “Covid-19 enfeksiyonuna karşı etkili olabileceği düşünülen yüzlerce molekül var. Bunların bazıları da ileri klinik evresinde. Zaten başka hastalıkta kullanılan Covid için de klinik çalışması kaydı olan bir molekülde yepyeni bir çözüm bulunmuş gibi ilan edilecek yeni ne var? Çıkarımlarda bulunmak için klinik çalışmalarının sonlanması lazım, kısa dönemde olmaz!”

Rockefeller Enstitüsü'nden yayımlanan makale önemli

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, Ercüment Ovalı'nın mesajını eleştiren isimlerden. Demirer mesajında şunları yazdı: “Dornaz alfa 27 Mart tarihinden beri Yeni Zelanda'da ve birçok yoğun bakım ünitesinde Kovid 19 tedavisinde zaten kullanılıyor. Bu tedavi ile ilgili makale 16 Nisan 2020'de Journal of Experimental Medicine'de (JEM) yayınlandı.”

OTOPSİ YAPILAN HASTA

Bu mesajın ardından Journal of Experimental Medicine'yi (Deneysel Tıp Gazetesi) inceledim. 1905'te, dünyanın en zengin ailesi Rockefeller Enstitüsü tarafından yayım hayatına başlamış. New York'ta yayımlanıyor… 16 Nisan günlü makale, çok sayıda bilim insanın görüşlerinden faydalanarak hazırlanmış. Covid-19'dan hayatını kaybetmiş bir hastadan alınan otopsi örneği üzerinden çalışma yapıldığı ifade edilmiş. Ve… ‘Dornaz alfa'nın virüse karşı etkili olabileceği iddia edilmiş.

AÇIKLAMAYA MUHTAÇ…

Yine… Üsküdar Üniversitesi'nde Rektör Danışmanlığı, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) Müdürlüğü yapan Prof. Dr. Tayfun Uzbay da şu değerlendirmeyi yapmış: “Prof. Dr. Ovalı'nın gayreti takdire değer. Ancak, Twitter mesajı sağlıklı bir yorum için yeterli değil. İlaç bazı akciğer sorunları için kullanılıyor. Covid-19 tedavisine yardımcı mı olacak, yoksa laboratuvarda doğrudan virüs üzerine bir etki mi saptandı, açıklamaya muhtaç.”