İdlib’i kontrol eden HTŞ lideri Cevlani ABD’nin adamı mı?

Irak'ın en önemli iki ‘cihatçı' hapishanesi: Ebu Garip ve Bucca

Bucca'da 2 yıl hapis yatan önemli isim de HTŞ lideri Cevlani

İdlib'i kontrol eden Cevlani, hedeflerinde ABD olmadığını söyledi

ABD de HTŞ'yi bir ‘tehdit unsuru' olarak görmediğini açıkladı

El Bağdadi… Irak Savaşı'nın ilk yıllarında kurulan ve 2004 yılında El-Kaide'ye bağlılığını ilan eden IŞİD, bir süre sonra Irak El-Kaidesi adını aldı. Şubat 2014'te, sekiz aylık uzun bir güç mücadelesinden sonra, El-Kaide, IŞİD ile bütün bağlarını kestiğini duyurdu. Bağdadi, 2006'da Zarkavi yönetimindeki Irak El Kaidesi'ne katıldı. 2010'da emirlik seviyesine yükseldi. Temmuz 2014'te Irak'ın dörtte birini ve Suriye'nin üçte birini ele geçirdi. Ancak… 2004 yılında Irak'ın Kuveyt sınırındaki Bucca Hapishanesi günlerini unutmamak gerekiyor! Neden mi?

Çünkü… 2003 yılında kurulan Bucca, IŞİD'in kurulduğu yer olarak değerlendiriliyor… Aynı Ebu Garip Cezaevi gibi… Bugün size El Bağdadi'yi anlatmayacağım…

Size, Bucca Hapishanesi'nin ünlü başka bir cihatçısından bahsedeceğim: Heyeti Tahrir el Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Cevlani… İdlib'in büyük bir bölümüne hükmeden, Suriye ordusunun hedefindeki HTŞ'nin ‘karanlık' yöneticisi! Asıl adı Usame el Abbasi el Vahidi… İdlib'de yaşadı. Onun da hayatı ABD'nin 2003'teki Irak işgalinin ardından değişti. Tıp fakültesini bıraktı ve Irak'ta El-Kaide'ye katıldı.

BUCCA'DA İKİ YIL HAPİS

Açık kaynaklarda yazan bilgilere göre 2006 yılında Amerika saldırıları kapsamında gerçekleştirilen son suikasttan sonra Cevlani, Irak'tan Lübnan'a geçti. Irak'a döndü ve tutuklandı. Bucca Hapishanesi'nde iki yıl ‘eğitim' aldı!

Bilinmeyen nedenle özgür kaldı.

Suriye'de ‘Arap Baharı' başlayınca, 2011'de Suriye'ye gitti. Cephetun Nusra Lil Ehli Şam adında bir grup kurdu. Ebu Bekir el Bağdadi, 9 Nisan 2013 tarihinde IŞİD ile Nusret Cephesi'ni birleştirdiğini duyurdu. Ancak… Ebu Muhammed el Cevlani onun bu ilanını reddetti. Cevlani bir röportajında tekfirci islami grupları desteklemediğini ilan etti ve şöyle dedi: “Bizler müslümanları tekfir (kafir) etmiyoruz. Bizler tekfiri şer'i mahkemelere ve alimlere devrediyoruz.”

ARAP BAHARI DESTEKÇİSİ

Batı destekli ‘Arap Baharı'nın destekçisiydi. 29 Mayıs 2015'te, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan Cevlani, Amerika ve Batı'yı hedef almayacaklarını söyledi! İşte Cevlani portresinin en çarpıcı yeri! Neden mi? Irak'ın işgaliyle ABD'ye karşı direnişe geçen Cevlani, Suriye'de ABD'nin yanındaydı…

SORU ŞU: HTŞ lideri Irak'ın en önemli hapishanesi Bucca'dan nasıl rahat bir şekilde serbest kaldı? Aynı IŞİD'in kurucusu Bağdadi gibi…

HTŞ: Hedefimizde ABD yok ABD: HTŞ bize tehdit değil

Uluslararası Kriz Grubu… İngilizce adı ‘The International Crisis Group'… 1995'te faaliyete geçti. Kurucuları arasında ‘darbeci' George Soros ve Morton Abramowitz gibi isimler var!

SOROS'UN DESTEĞİNİ ALDI

Belçika merkezli görünse de şu anki başkanı Robert Malley, ABD'nin eski başkanlarından Obama'nın asistanıydı! Yani… Kriz Grubu, Washington merkezli!

20 Şubat'ta grubun internet sitesindeki başlık şöyleydi: “İdlib'deki Cihatçı Faktör: Ebu Muhammed el-Jolani ile Söyleşi…” Okuyalım: “… Kriz Grubu (Cenevre'deki İnsani Diyalog Merkezi ile birlikte) Ocak ayının sonlarında dört saat boyunca İdlib'deki Jolani ile konuşarak grubun ideolojisine ve evrimine, diğer cihatçı gruplarla ilişkilerine ve Suriye rejimine karşı mücadeledeki hedeflerine değindi.”

Yani…

HTŞ'nin lideri, ABD destekli Kriz Grubu için çok önemli… Bakın Cevlani ne demiş:

ABD'YE ‘BİZ VARIZ' DEDİ

“… ABD yanlışlıkla Suriye'de varlığı veya desteği olmayan gruplar yaratmaya ve desteklemeye çalıştı. Sadece Suriye rejimine ve müttefiklerine karşı mücadelemize odaklanacağımızı açıkladım.”

Yani… HTŞ'nin hedefinde Amerika yok!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey de 30 Ocak'ta, BBC Türkçe'ye HTŞ'yle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

JEFFREY'NİN MESAJI

“… İdlib'de çok daha büyük gruplar da var, Nusra gibi, Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) gibi. Bunlar öncelikli olarak Esad rejimiyle mücadeleye odaklanmış durumdalar. Henüz biz bu iddiaları kabul etmedik ama kendileri, terörist değil vatansever muhalif savaşçılar olduklarını iddia ediyorlar. Bir süredir uluslararası bir tehdit oluşturduklarını görmedik.”