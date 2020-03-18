Koronavirüse karşı tamamlayıcı tıp ile Batı tıbbı birleşmeli

✔ Üçüncü yüzyılda yazılmış bir kitap bugüne nasıl ışık tutuyor?

✔ Çin'deki en eski tıp kitabı Huangdi Neijing'de hangi bilgiler var?

✔ Silahlanmaya harcanan para sağlık harcamalarına neden ayrılmıyor?

“Kapitalist iştah ve çıkarcılığın bir sınırı olmalı!”

Bu cümleyi dün Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu kurdu… Aslında koronavirüs salgını başladıktan sonra tartışılmaya başlanan ‘kapitalist tıp' bugünlerde daha çok gündemde! Olmalı da… Çünkü… Virüsün başladığı Çin'in bugün hastalığa karşı başarısı ve Avrupa'nın yaşadığı felaket ““Kapitalist iştah ve çıkarcılığın bir sınırı olmalı!” cümlesinin kurulmasına neden oldu… Hatta… İtalya'ya yardım etmeyen ülkelere bakınca… Çin'in, İtalya ve Sırbistan'dan sonra salgın nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği Belçika'ya da 500 bin maske ve 30 bin test kiti göndermesi ‘sistem' tartışmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu…

İKİ BİN YILDIR SÜREN MÜCADELE

İki gün önce okudum… Çin'de yayımlanan Guangming Gazetesi'nde gazeteci Zhao Jiazheng yazmış, Tian Beibei çevirmiş: “Çin'de bulunan ilaç ateşi ve öksürüğü kesti…”

Okuyalım: “… Çin Ulusal Geleneksel Çin Tıbbı İdaresi, yeni koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere Qingfeipaidutang isimli ilacı önerdi. Yüksek ateşi bulunan 351 hastanın yüzde 51.8'inin, adı geçen ilacı aldıktan 1 gün, yüzde 94.6'sının ise ilacı aldıktan 6 gün sonra vücut ısılarının normale döndüğü belirtildi. Ayrıca, aynı hastaların yüzde 46.7'sinde ilacı aldıktan 1 gün, yüzde 80.6'sında ise ilacı aldıktan 6 gün sonra öksürük semptomu kayboldu.”

Önemli ve çarpıcı bilgiyse devamında var: “… Geleneksel Çin tıbbı, 2 bin yıldan fazla bir süredir bulaşıcı hastalıklarla mücadelede kullanılıyor. Örneğin, Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere önerilen Qingfeipaidutang ilacı, henüz 3. yüzyılda yazılmış ‘tıp kitaplarının atası' olarak bilinen Soğuk Algınlığı Tedavileri (Shanghan Lun) kitabındaki bilgilerden faydalanılarak hazırlandı.”

Peki… Çin'deki en eski tıp kitabı Huangdi Neijing'de ne yazıyor: Salgın hastalıklar solunum yoluyla bulaşıyor.

Bitmedi…

Huangdi Neijing'de şu ifadeler geçiyor: “Bağışıklık yeterince güçlüyse dış patojenik (hastalığa neden olan) faktörler kolayca etki edemez.”

Yani… İşin özü: Bağışıklık sistemin güçlü olacak!

Yazıya devam edelim: Geleneksel Çin tıbbı ile Batı tıbbının birleşimiyle geliştirilecek tedavi yöntemleriyle salgına karşı zafer kazanılacağına şüphe yok.”

Dünyada askeri harcama: 1 trilyon 822 milyar dolar

29 Mart 2019'da, Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) “Dünyada Askeri Harcamadaki Eğilimler 2018” raporu yayımlandı. Rapora göre, 2018'de küresel savunma harcamaları, 2017'ye göre yüzde 2.6 artarak 1 trilyon 822 milyar dolara ulaştı. ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa 2018'de en fazla askeri harcamayı yapan 5 ülke oldu. Rapora göre, bu 5 ülke küresel savunma harcamalarının yüzde 60'ını yaptı. Savunmaya en büyük bütçeyi ayıran ülke yine ABD oldu. Savunma bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 4.6 artıran ABD, geçen yıl 649 milyar dolar harcadı. Çin, ABD'nin ardından 250 milyar dolarlık savunma bütçesiyle ikinci sırayı aldı. Çin'in askeri harcamalarında geçen yıl yüzde 5'lik artış kaydedildi. Bu ülkenin savunma harcamalarının son 10 yılda yüzde 83 artması dikkati çekti. Türkiye'nin askeri harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 19 milyar dolara ulaştı.

Yani… 1 trilyon 822 milyar doları silaha harcayan dünya… Bu parayı neden sağlık için kullanmıyor?

Bir dönem bitiyor… Neden mi?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tecrit hayatının yaşandığı İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in idaresindeki hükümet, salgınla mücadele için özel kurumlar dahil tüm hastaneleri ve sağlık hizmeti veren kuruluşları devlet kontrolüne geçirme kararı aldı. Yani kamulaştırma kararı alındı… Rant politikalarıyla yönetilen sağlık anlayışında sona geliniyor!