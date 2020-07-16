Örgüte karşı olan gazeteci ve subayları sahte ihbar mektuplarıyla hedef alacaklar

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, FETÖ'nün Almanya'da yaptığı toplantıda aldığı yeni kararları SÖZCÜ'ye açıkladı:

15 Temmuz'un 4'üncü yılı… ABD destekli Fetullahçı Terör Örgütü'nün kanlı kalkışması… Yargıda, TSK'da, emniyette… Her alanda mücadele veriliyor…

Geçen hafta… Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 26 hakim ve savcıyı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasından dolayı meslekten uzaklaştırdı…

Hatta… İzmir başta olmak üzere birçok ilde ankesör operasyonları sürüyor… Ege Ordu Komutanı'nın yaveri, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Ali Serin'in yaveri FETÖ'den alındı!

Yani… Kriptolar her yerde… 1960'lardan bu yana devlette örgütlenen yapı hâlâ aktif! Neden mi?

YAŞ ÖNCESİ İHBAR MEKTUPLARI

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok…

Balyoz kumpası ve Kayseri'deki cemaat soruşturmasından 4 yıl 9 ay hapis yattı! Beraat etti! TSK içindeki örgütlenmeyi ilk anlatan ve darbe girişimi öncesi uyaran isim. Şimdi yine uyardı! Sözü Üçok'a bırakıyorum:

USLU VE DUMANLI DA VAR

“Almanya'nın Köln şehrinde geçen haziran ayında FETÖ'nün yurt dışındaki üst düzey yöneticileri toplantı yaptı. Yaklaşık 40-50 isim… Bu toplantıları darbe girişiminden sonra her yıl düzenli yaptıklarını öğrendim. ABD'de yaşayan meşhur kaçaklar, Taraf'ın eski polis yazarı Emre Uslu ve Zaman'ın yöneticisi Ekrem Dumanlı da konferans yoluyla bu toplantıya katılmış.”

KONTROLLÜ İTİRAFÇILIK

Ahmet Zeki Üçok'un verdiği bilgileri dinlerken şaşırıyorum: “Bu toplantıda önemli kararlar almışlar. Bu kararlar şöyle: FETÖ'ye zarar verebileceği değerlendirilen TSK içindeki generaller hedeflerinde. CİMER, BİMER üzerinden sahte ihbarlarla subaylara karşı karalama kampanyası başlatılacak. Bu ihbarlarla Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesi terfileri önlenecek. Kontrollü itirafçılık yeni çalışma modeli! Bazı itirafçılar, TSK içinde örgütle hiç ilişkisi olmayan tam tersi örgütle mücadele eden subayların isimlerini sözde ifadelerinde savcılığa verecek ve bunların da terfileri önlenecek! Tümamiral Cihat Yaycı en somut örneği. FETÖ'nün sosyal medya hesaplarından ‘görevden alınacak' kampanyası başlattığı Yaycı Paşa, uyduruk bir soruşturma üzerinden istifa etmek zorunda kaldı.”

Bitmedi…

Soylu ve Gül bu oyunu bozmalı

Tecrübeli hukukçu ve subay Ahmet Zeki Üçok daha da dehşet bir bilgi veriyor: “Almanya'daki toplantıda alınan diğer bir karar da şu: Örgüte zarar verdiklerini düşündükleri gazetecilerle ilgili sahte ihbar mektupları hazırlıyorlar! Bu haberleri ya da kitapları yazanları çeşitli suçlamalarla cezaevine göndermenin yolunu arayacaklar! Ne yazık ki örgütün aldığı bu kararlar biliniyor olmasına rağmen cezaevine atılan arkadaşlarımız oldu… Örneğin… Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel gibi isimler… TSK'da bu örgütle mücadele eden subaylar emekliye ayrılmak zorunda kaldı! İşte bu Fetullah'ın nasıl aktif olduğunu gösteriyor! Şimdi dışarıda kendileriyle ilgili kitap yazan, haber yapan diğer gazetecileri hedef aldılar. Sayın İçişleri Bakanı, Adalet Bakanımız, HSK Başkan Vekili Sayın Mehmet Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İrfan Fidan ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İsmail Uçar'a seslenmek istiyorum: Bu oyunu bozun!”

İhbar mektubuyla şüpheli olarak ifade vereceğim

Bu sabah İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şüpheli olarak ifade vereceğim. Manisa'da, bir isimsiz ihbar mektubuyla, hakkımda başlatılan soruşturmayla ilgili adliyede olacağım…