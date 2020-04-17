Salda ve bütçede bağ bahçe

Salda Gölü'ne (21 milyon 770 bin TL teklifle) millet bahçesi yapacak olan Güngör Tarım İnşaat, Malatya merkezli bir şirket. Kayısı üretiminden hastane, cezaevi yapımına dek geniş bir alanda ticaret/ taahhüt işleri yapıyor. 2017'de Adalet Bakanlığı'nın 21/b usulü Nizip Cezaevi ihalesini A.Şirin ile 76 milyon 400 bin TL teklifle üstlenen şirket “bütün faaliyetlerinde doğayı ve çevreyi koruma taahhüdünde” bulunuyor.

Birinci derece koruma altındaki Salda Gölü'ne hafriyat kamyonlarıyla girip kamyon kamyon kum taşımak, devletle yıllardır iş yapan şirketin kendi başına inisiyatif kullanacağı bir “kusur”a benziyor mu? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şirkete ceza kesilip soruşturma başlatıldığı açıklaması klasik devlet ezberinin ötesine geçmiyor. Soruşturma açıldı mı açıldı. Nasılsa ahali unutur. Peki “müşavir firma” kim? Müşavir firma müteahhit firmayla mı TOKİ ile mi çalışıyor?

Melih Aşık'ın Milliyet'teki köşesinde sorduğu “Bu kumlar kimi lüks villaların havuz başlarına taşınıyor olmasın?” sorusu da cevap bekliyor.

EKMEK ARASI ISPANAK

Bütçe verileri açıklandı. Açık 43.7 milyar TL. 2020 için toplam bütçe açığının 139 milyar TL tahmin edildiğini anımsatırsak durumun ciddiyeti anlaşılır. Ancak açığı disiplinle yönetecek adımlar beklemek hayal.

Bir ay önce Covid-19 için açıklanan tedbir paketi ardından yazdığım ilk yazıda, paketin “kalkan” olabilmesi için kamu özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yaptırılan köprü, havalimanı, tünel, şehir hastaneleri için bütçede ayrılan ödeneklerin gözden geçirilmesi gerektiğini, “sır” sözleşmelerde yer aldığını bildiğim “mücbir sebep” maddesinin halkın lehine çalıştırılması gerektiği görüşüne yer vermiştim. Konu, muhalefet ve medyada halen tartışılıyor. Tabii ki bu yönde bir gelişme yok. Derinleşen işsizlik ortamında, geçmediğimiz yollar, köprüler gitmediğimiz havaalanlarının dolar üzerinden belirlenmiş garanti bedelleri büyük müteahhitlere ödenecek. Onlar da kampanyaya yaptıkları yardımları vergiden düşecek.

Kampanya demişken…. Arasına ıspanak konulmuş ekmeği, metro inşaatı işçilerine yemek diye veren şirketi hatırlıyor musunuz?

Bakırköy meydanındaki metro hattındaki şantiyede, ekmek arası ıspanak dağıtan yüklenici Bayburt Grubu, durumu sosyal medyada paylaşan işçiyi işten çıkartmıştı. Grup birkaç gün önce Trabzon Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu'na 2 TIR gıda kolisi desteğinde bulunmuş. Trabzon Valiliği de sosyal medya hesabından bu gelişmeyi fotoğraflı olarak duyurmuş.

BAHÇE HARCAMASI 3.5 KAT

Yeni bütçe kalemlerini incelerken dikkatimi çeken birkaç veriyi paylaşmak isterim. “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” başlığı altında “dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb” gibi kurumlara Hazine'den yapılan transferlerde önemli artış mevcut. Geçen yılın ocak-mart döneminde 176.5 milyon TL olan dernek, birlik vb kurumlara yapılan yardımlar, bu yılın ilk 3 ayında 341.5 milyon TL'ye yükselmiş. Sadece ocak ayında bu kalemden yapılan aktarma 236 milyon TL. İnsanın aklına ister istemez AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden destek alırken seçim sonrası desteği kesilen kuruluşlar geliyor. Bir diğer harcama artışı “bahçe malzemeleri alım, yapım ve bakım” kaleminde. Mart ayında bütçeden bahçe malzemeleri alımı ve bakımı için harcanan ödenek, 8 milyon 284 bin TL. Diyebilirsiniz ki mart ayında artış normal. O zaman size bu kalemin geçen yılki karşılığını vereyim: 2 milyon 328 bin TL.

İnsanlar ölürken, maske bulamazken bahçe harcamasında 3.5 kat artışı normal mi bulalım?