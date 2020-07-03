Yeni bir “garantili” yol ihalesi

Milletin cebinden beş kuruş çıkmayacak” sloganıyla şirketlere döviz üzerinden garanti vererek yaptırılan kamu yatırım projelerini yıllardır yazıyoruz.

Kamu özel işbirliği (KÖİ) isimli modele dayalı bu projelerin faturası bir yandan büyürken, diğer yandan da yeni projeler sessiz sedasız ihale ediliyor.

O ihalelerden biri 3 gün önce yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), geçen salı günü (30 Haziran) Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesimini ihale etti.

Yap-işlet-devret (YİD) yasasına göre yapılan ihaleye, iki şirketin teklif verdiğini öğrendim. Konuyla ilgili bir görsel paylaşıyorum. İletişim/haberleşme gruplarında yayılan bu çarpıcı fotoğrafın sahibini araştırdım ancak ulaşamadım (Ortaya çıkarsa isteğine bağlı olarak duyurabilirim).

KGM Genel Müdürlüğü binasında yan yana görünen kilitli ve mühürlü iki sandıktan birinin Cengiz'in, diğerinin ise Rönesans'ın ihale teklifleri olduğu belirtiliyor.

Teklif dosyalarının hacmi, KÖİ modelinin oturduğu temel, finansman ve garantiler hakkında okurlara yeterince fikir veriyordur.

Ama önemli olan bu değil. Önemli olan proje için verilen garantilerin bütçeye toplam maliyeti ve halka açıklanıp açıklanmaması meselesi. Ulaştığım bilgilere göre salı günkü ihalede Rönesans Grubu ile Cengiz İnşaat'ın verdiği tekliflerdeki yatırım tutarı ve kilometre başına başlangıç geçiş ücretleri şöyle:

Burada bilmediğimiz bir unsur, otomobil dışındaki diğer araç tiplerinin geçiş ücretleri. Bütün o hesaplar yine gizli tutulacak.

Bu tabloya bakılarak KGM'nin YİD sözleşmesini Rönesans Grubu ile imzalamasının, Cengiz'e göre daha yüksek bir ihtimal olduğunu söylemek mümkün (Cengiz İnşaat zaten Kuzey Marmara Otoyol Projesi'nin Anadolu yakasındaki ana müteahhitlerinden biri.)

Saray, hastane, yargı gibi büyük anıtsal yapılar ile şehir hastanelerinin ardından Rönesans Grubu böylece yol projelerinde de görünmeye başladı.

Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Başakşehir Çam ve Şehir Hastanesi'ni de Rönesans'ın yaptığını anımsatalım. Bu hastanenin de KÖİ modeliyle yaptırıldığını hatırlarsak, Nakkaş-Başakşehir Otoyol Projesi ile bir arada düşünüldüğünü tahmin edebiliriz.

Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi bugün

Yine YİD modeliyle yaptırılması planlanan ve daha önce 8 kez ertelenen Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi bugün yapılacak. Hiçbir gerekçe göstermeden sürekli iptal edilen ve ertelenen Aydın-Denizli Otoyolu'nda verilecek dövizli devlet garantileri ile yatırım tutarlarını önceki yazılarımda ele almıştım. 11 Haziran'da yapılacakken 3 Temmuz'a ertelenen Aydın-Denizli Otoyol Projesi'nde, şartnamede bazı firmaların isteğiyle birtakım değişikliklere gidildiği konuşuluyor. Bugün göreceğiz.