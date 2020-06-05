Dünyada savaş rüzgarları esmeye başlayacak

Astrolog Dinçer Güner, Sözcü HaftaSonu okurları için yorumladı

Ünlü astrolog Dinçer Güner, Sözcü Haftasonu için 5 Haziran'da meydana gelen tutulmanın ülkemize ve dünyaya getireceği etkilerini kaleme aldı. Amerika'da yaşanan George Floyd protestolarının daha da büyüyeceğini söyleyen Güner, ‘İsyan daha da büyüyerek savaş rüzgarlarının esmesine neden olacak” dedi

5 Haziranda 15 derece yay burcunda meydana gelecek. Bu tutulma işin içinde Mars ve Neptün olduğu için ekstra önem kazanmakta ve ‘Sarin' sabit yıldızı bulunmakta. Yay burcunun 2. dekanında meydana gelecek bu tutulma. Asya, Avustralya, Avrupa, Afrika, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu ve Antarktika'da bu tutulma görülecek. Tutulmanın gerçekleştiği ve gözlemlendiği hat üzerinde tutulmanın temsil ettiği etkileri birinci dereceden hissedebilecek lokasyonlar.

SKANDALLAR ORTAYA ÇIKACAK

Yay burcu, din, ibadet yerleri, üniversite seviyesinde eğitim yerleri, yüksek eğitimi, yayıncılık, uzak mesafeler ile iletişimimiz sağlayan aygıtlar, kanunlar, kanun adamları, mahkemeler, uluslararası sorunlar, yargı, politika, medya, yazarlar, profesörler konular da yay burcunun sembolize ettiği konular arasında yer almakta. Bu konularla ilgili yanıltıcı, stresli etkiler gökyüzünde hakim. Bir takım skandallar söz konusu olacak. Mars ve Neptün birlikteliği ile sel felaketleri, su baskınları, yoğun sisler, toprak kaymaları, deniz kazaları, zehirlenme vakalarında artış ve zehirli gazlarla ilgili durumlar ortaya çıkacak.

SAVAŞ RÜZGARLARI ESECEK

Bunların yanı sıra dini konular, din adamları, dini yerler, eğitim yerleri, yayıncılık, kanuni konular ile ilgili kafa karıştırıcı, gerçeklerin örtüldüğü yalan haberler, dolandırıcılıkla ilgili konular meydana gelebilir. Büyük yangınlarda söz konusu. Polisle çatışmalar, güvenlik güçlerine karşı gövde gösterisi gibi durumlar ortaya çıkacak. Şu an ABD'de yaşanan George Floyd protestoları birçok eyalate sıçramış durumda. Yaşanan bu isyan daha da büyüyecek ve şiddetini daha da artıracak. Tutulma yay burcunun 2.dekanında meydana geldiğinden dolayı hayvanlarla ilgili bir dekan. Yine yay burcu yolculuklarla ilgili. Tren kazaları, uçak kazaları ya da seyahatlerde kazaya yol açacak durumlar umarım meydana gelmez. Yine Mars ve Neptün birlikteliği ile cinsel skandallar söz konusu. Venüs'ün bu tutulmada ayrı bir yeri olacak. Venüs kadınlarla ilişkili olduğundan, kadın ekseninden dönen bir takım skandal durumları da ortaya çıkaracak. Bu sefer Venüs sabah yıldızı olarak güneşin önünde yükselecek. Venüs'ün bu konumu savaşlarla ilişkilidir. Dünyada savaş rüzgarları esmeye başlayabilir. Tutulma zamanı SARİN sabit yıldızı etkin olacak. Bu yıldız sabitlik ve tehlikeli tutkuların gücünü gösterir.

BELEDİYELERE YENİ KURALLAR GELECEK

Bu tutulma, Türkiye'nin 6. evinde meydana gelecek. Politik astrolojiye göre 6. Ev, askeri konular, ordu, işçiler, sendikalar, ulusal savunma, sağlık sektörü, hırsızlar, yolsuzluklar, hizmet sektörü ve belediyeleri kapsar.

Yine işçiler, sendikalar, hizmet sektörü, çalışan kesim açısından zorlayıcı bir dönem bu. İşçi grevleri, iş bırakma, sendikasal sorunlar gündeme gelecek. Sağlık sistemi ile ilgili yeni yasal düzenlemeler ortaya çıkacak. 6. Ev istihdamla ilgilidir. Bu dönem özellikle istihdamda artış olacak. Havacılık sektöründe enterasan gelişmeler yaşanacak. Özellikle tamda yeni normale dönüşte, seyahat edecek olanların çok ama çok dikkat etmesinde fayda var. Seyahat yerlerinin yeni bulaş merkezleri haline dönmemesi için.

Türkiye haritasında Neptün ile uyumlu açıda olması çevre komşularla ilişkilerinde ılıman rüzgarların esmesi, eğitimde, yayıncılık ve medya ile ilgili yeni olumlu gelişmelerin olması muhtemel. Yalnız bu tutulma Türkiye haritasında ki Uranüs ile sert görünümde, yönetim pozisyonunda ki kişilerin sarsıcı açıklamaları söz konusu olacak. Belediyelere yaptırımlar ve yeni kurallar gelebilir. Belediyelere ilişkin gündem çok hareketli olacak.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: FİNANSAL SIKINTIYA DİKKAT

İkili ilişkilerinizde problemler çözümsüz kalabilir. Finansal konular ön plana çıkacak. Miras, nafaka ve krediler gibi başkalarının finansal kaynaklarıyla ilgili konular gündeminizde olacak.

BOĞA: İKİLİ İLİŞKİLER ÖN PLANDA

Önemli işlerinizi sabah saatlerini değerlendirmelisiniz. Ay'ın Akrep burcuna girişi ile ikili ilişkiler ön plana taşınacak. Akşam saatlerini partnerinize vakit ayırarak değerlendireceksiniz.

İKİZLER: KENDİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Çocuklarınızla ilgili önemli konuları gündüz saatlerinden halletmeye çalışın. Sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkıyor. İş yoğunluğunuz fazla olabilir, kendinizi fazla ihmal etmeyin.

YENGEÇ: SORUNLAR ÇÖZÜMSÜZ KALABİLİR

Eviniz ve ailenizle ilgili konular çözümsüz kalabilir. Çocuklarınız ve partnerinizle ilgili konular ön planda olacak. Akşam saatlerini size keyif verecek aktivitelerle değerlendirebilirsiniz.

ASLAN: AİLE KONULARI ÖNE ÇIKACAK

Önemli konuşmalarınız için sabah saatlerini veya 19:05 sonrasını değerlendirmelisiniz. Eviniz ve ailenizle ilgili konular ön planda olacak. Aileniz ve sevdiklerinizle vakit geçireceksiniz.

BAŞAK: MADDİ SIKINTI VAR

Maddi problemleriniz çözümsüz kalabilir. Beklediğiniz ödemelerde gecikmelerle karşılaşabilir veya gider dengenizi yönetmekte güçlük çekebilirsiniz. Kardeşlerinizle ilişkileriniz öne çıkacak.

TERAZİ: GELİRİNİZ ARTACAK

Ay'ın Akrep burcuna girişi ile finansal konular önem kazanıyor. Akşam saatlerini bütçe planlaması yapmak için değerlendirebilirsiniz. Finansal gelirinizde artış olacak. Ailenizi ihmal etmeyin.

AKREP: SOSYAL HAYATA DÖNECEKSİNİZ

İçinde olduğunuz içe dönük ruh halinden sıyrılıyorsunuz. Sosyal hayata adım atacaksınız. Akşam saatlerini kendinizi şımartarak değerlendirebilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçireceksiniz.

YAY: İÇE DÖNECEKSİNİZ

Arkadaş ve dost çevrenizle ilgili meseleler çözümsüz kalabilir. İçe dönük bir ruh haline bürüneceksiniz. Akşam saatlerini yoga, meditasyon ve ibadetle değerlendirmek ruh halinize iyi gelecektir.

OĞLAK: İŞ PLANLARINIZ ERTELENECEK

İşinizle ilgili konular çözümsüz kalabilir. Ay'ın Akrep burcuna girişi ile sosyal ilişkileriniz öne çıkacak. Dostlarınızla duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak için akşam saatlerini değerlendirin.

KOVA: SEVDİKLERİNİZLE VAKİT GEÇİRECEKSİNİZ

Önemli işlerinizi ve ödemelerinizi sabah saatlerinde halletmeye çalışın. Akşam saatlerinde ev ve aile konuları ön plana taşınıyor. Aileniz ve sevdiklerinizle güzel vakit geçireceksiniz.

BALIK: RİSKTEN UZAK DURUN

Beklediğiniz ödemelerde gecikmelerle karşılaşabilirsiniz, riskli yatırımlardan uzak durmalısınız. Akşam saatlerinde hukuk ve eğitim konuları ön planda olacak. Kendinizi ve ailenizi ihmal etmeyin.