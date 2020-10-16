Güneş Akrep burcunda

Güneş'in Akrep burcuna ilerlemesiyle birlikte dönüşüme açık olacağımız bir dönem başlıyor. Sevdiklerinize karşı daha korumacı ve sahiplenici davranabilirsiniz. Daha hırslı ve iradeli davranışlar sergileyebilirsiniz. Artık Akrep burcunun dönemi başlıyor. Astrolog Dinçer Güner, bu geçişte dikkat etmemiz gerekenleri Sözcü Haftasonu okurları için kaleme aldı.

Gökyüzünde bir aylık Akrep burcu dönemi başlıyor. Bu da hepimizin hayatında bir parça Akrep sembolizminin hakim olacağına işaret ediyor. Akrep burcu Zodyak burçları içerisinde en gizemli ve esrarengiz burçtur. Duyguları derin, sezgileri güçlü, soğukkanlı, stratejik, sahiplenici, kıskanç, kuşkucu, güven duymak isteyen, gerçekçi, ketum, cazibeli ve karizmatik insanlardır. İlişkiler bu dönemde daha duygusal, yoğun ve derin anlamların yüklendiği bir enerjiye bürünür. Cinsel çekicilik, karizma ve karşısındakini etkileme arzusu artar. Bakışları ve seksapeli ile büyüleyip adeta hipnotize edercesine kendine çeken birisi ile karşılaşabilirsiniz. Tutkulu ilişkiler yaşamak ya da var olan ilişkinize tutku ve derinlik katmak için uygun bir zaman. Bu dönemde siz de hırslı, stratejik, mücadele etmek isteyen ve iradeli tavırlar sergileyebilirsiniz. Ya hep ya hiç gibi bir inanç ile hareket edebilirsiniz. Sevdiklerinize karşı korumacı ve sahiplenici davranabilirsiniz.

VERİMLİ SÜRECE HAZIR OLUN

Kin tutmadan, intikam almadan, soğuk ve geri adım atmaz tavırlarla ilişkilerimize zarar vermeden, Akrep burcunun gizemli, seksi, büyüleyici, derin ve tutkulu yanını avantajınıza çevirerek ilişkinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Sigorta, vergi, kredi ve borçlar alanında yapılacak işlerinizi halledebilirsiniz. Finansal hedefler, plan ve stratejik çalışmalar için oldukça verimli olabilecek bir süreçtir. Bu dönemde metafizik ve okült, psikolojik konularla, gizemlerle, sırlarla, dedektiflik yaparak, araştırarak ve gerçeğe ulaşmakla ilgilenebilirsiniz.

TÜRKİYE DAHA ÖN PLANDA

Türkiye'nin burcunun da Akrep olduğunu unutmamak gerek. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile de Türkiye her zamankinden çok daha ön planda olacak. Güneş Türkiye haritasında 5. ev dediğimiz bir noktaya giriş yapacak. 5. ev ise çocuklar, eğlence hayatı, cinsel konular, hamilelik, doğum oranı, tiyatrolar, sinemalar, sanatçılar ve hükümeti temsil eden kişileri ve diplomatları gösterir. Bu 1 aylık süreçte çocuklarla ilgili haberler, eğlence hayatına ilişkin yeni düzenlemeler söz konusu olabilir. Sanatçıların, üretenlerin daha ön planda olacağı bir dönem olacak.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: Sağlığınıza dikkat edin

Çalışmaktan ve hizmet etmekten keyif alacağınız bir gün. Sağlığınızla ilgili konular önem kazanıyor, doktor kontrolünden geçmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Finansal konularda temkinli hareket etmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz.

BOĞA: Aşk hayatı ön planda

Çocuklarınız, hobileriniz ve aşk hayatınızla ilgili konular önümüzdeki birkaç gün ön planda olacak. İlişkileriniz ve ortaklıklarınızda kapanmış konuların tekrar açılmasına sebep olabilir. İmzalı işlerden uzak durmalısınız.

İKİZLER: Aksiliklere hazırlıklı olun

Evde zaman geçirmekten keyif alacağınız bir gün. Evinizin tadilat işleriyle ilgilenmek ve dekorasyon değişiklikleri yapmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Çalışma hayatınızda karşılaşabileceğiniz aksilikler ve problemler olabilir.

YENGEÇ: Kendinizi geliştireceksiniz

Kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz bir gün. Eğitimlere ve seminerlere katılmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Merkür'ün bugün başlayan geri hareketi aşk hayatınızda yaşanabilecek yanlış anlaşılmalara işaret ediyor.

ASLAN: Evde sorunlar çıkacak

Finansal konuların ön planda olacağı bir gün. Bütçenizi planlamak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Ev ve aile hayatınızda yaşanabilecek yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Taşınma işleriniz için önümüzdeki 3 hafta uygun olmayacak.

BAŞAK: İletişim problemi yaşanacak

Bedensel ve ruhsal sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gün. Gereksiz endişe ve evham yapmamaya özen gösterin. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün bugün başlayan geri hareketi önümüzdeki günlerde iletişim problemlerine işaret ediyor.

TERAZİ: İçe döneceksiniz

Kendinizle baş başa kalmaktan keyif alacağınız, içe dönük bir gün. İhtiyaç duyuyorsanız psikolojik destek almak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Finansal konularda temkinli hareket etmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz.

AKREP: Duygularınızı açıklayın

Bugün arkadaşlarınızla ve sevgilinizle duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Merkür'ün burcunuzdaki geri hareketi ile kendinizi ifade etmenin kolay olmayacağı bir döneme giriyorsunuz.

YAY: Kendinizi tanıyacaksınız

İş ve kariyer konularının ön planda olacak. İş plan ve stratejilerinizi gözden geçirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Merkür'ün başlayan geri hareketi ile kendinizi daha iyi tanımak isteyeceğiniz, içe dönük bir döneme giriyorsunuz.

OĞLAK: Yanlış anlaşılacaksınız

Hukuk ve eğitim konuları bugün ön planda olacak. Yurt dışı bağlantılı işleriniz veya akademik araştırmalarınız için de bugünü değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalara açık bir döneme giriyorsunuz.

KOVA: Önemli kararlar almayın

Kredileriniz, borçlarınız ve ortaklaşa gelirlerinizle ilgili konular ön planda olacak. İş ve kariyer hayatınızda yaşanabilecek problemlere işaret ediyor. Önümüzdeki 3 haftalık dönemde kariyerinizi ilgilendiren konularda önemli kararlar almayın.

BALIK: Manevi destek arayacaksınız

İkili ilişkilerin önem kazanacağı bir gün olacak. Bugün yalnız kalmak istemezsiniz, manevi desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz, akademik çalışmalarınız, hukuk ve seyahatler konularında yaşanabilecek problemler var.