Halkalı Ay tutulması yaşanacak

İkizler burcunun 8 derecesinde ay tutulması meydana gelecek. Belirsizlik ve soru işaretleri içeren pek çok konu artık aydınlığa kavuşacak. Bu ay tutulmasının bizlere ve ülkemize etkileri neler olacak? Astrolog Dinçer Güner, Sözcü HAFTASONU okurları için kaleme aldı…

Tutulmanın en güçlü etkisini ilk 15 gün içinde hissedeceğiz ama azalarak 1 ay boyunca devam edecek. Bu halkalı ay tutulması Kuzey ve Güney Amerika, Avusturalya ve Asya'nın bazı bölgelerinde gözlemlenebilecek. Bu tutulmada AİN sabit yıldızı etkin olacak. Şimdi tutulmanın dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerine göz atalım.

GÖZLERİNİZE DİKKAT EDİN

Tutulma ikizler burcunda meydana geleceğinden dolayı, bilgi, iletişim, öğrenme, seyahatler, ticaret, sınavlar, akademik eğitim konularının yanı sıra bronşlar, nefes ve solunum yolları problemleri ve kaslar İkizler burcunun sembolize ettiği konular. Meydana gelecek olan tutulma bu konuları tetikleyecek. Tutulmada AİN yıldızı etkin olacak. Bu yıldız Boğanın başındaki göz olarak bilinir ve Venüs – Ay karakterinde bir yıldızdır. Gözü temsil ettiğinden dolayı ezoterik olarak bir şeyleri görmeye başlamak ve fark etmekle ilgili olabilir. Ama medikal anlamda özellikle gözlere dikkat edilmesi gerekir. Tutulma ikizler burcunun 8. derecesinde meydana gelecek. Bu yüzden ciğerlerimize ve bronşlarımıza dikkat etmemizde fayda var.

YENİ DÜZENLEMELER GELECEK

İkizler burcunun 8. derecesi ilk dekana işaret eder ve bu dekan ise, düşman saldırıları ve yağmacılıkla ilgilidir. Değişen eğitim ve öğretim sistemleri, yeni iletişim metotları ve yeni sosyal medya uygulamaları, yeni birçok keşfi beraberinde getirecektir. Uluslararası ticaret kanunlarında değişimler olabilir. Daha fazla dini yerler, dini merkezler açılabilir ayrıca dini eğitimlere hız verilebilir. Ülkelerin vize şartlarında değişiklikler olabileceği gibi daha önce vize isteyen ülkeler vize istemekten vazgeçebilir. Bunlarla birlikte seyahat etme ile ilgili yeni düzenlemelerde gelecek. Yayıncılık, medya sektöründe gelişme ve büyüme gözlemlenebilir. Yeni sosyal ağlar, yeni sosyal ağ oluşumları sözkonusu olabilir. Yeni birçok teknoloji hayatımıza giriş yapacak. Katlanabilir telefonlar, gerçek dünyayı sanal nesnelerle harmanlayan teknolojiler karşımıza çıkacak.

SKANDALLAR ORTAYA ÇIKACAK

Elbette sınavlarda bir takım şaibeler, skandal belgelerin ortaya çıkması, bilgi kirliliğininde artması kaçınılmaz olacaktır. Dini liderlerden şok edici skandal açıklamalar yapılabilir. Düşünce ve fikir özgürlüğü ile ilgili birçok eylem, gösteri yapılabilir dünya üzerinde. Dünya üzerinde dini fanatizmde artış sözkonusu olabilir. Veya özgürlükler ile ilgili gösteriler, protestolar gündeme gelebilir.

MÜTTEFİK KAYBI YAŞANACAK

Bu tutulma Türkiye haritasında 12. ev dediğimiz bir alana işaret ediyor. Bu alan arka planda dönen işler, hastaneler, izolasyon, kapanma, gizli düşmanlar, kontrol dışı kayıplara işaret eder. Bu dönem izolasyon veya kapanma durumları, tam kapanma konusu gündeme gelebilir. Sağlık sistemi ile ilgili ciddi bir yapılanma sürecine girilebilir. 12. ev müttefik kaybı ile ilgilidir. Belki şu an dostluk ilişkisi olduğumuz bir ülke ile çıkar konusunda anlaşamayabiliriz. Ülkece sağlık konusunda ekstra dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Maske. mesafe ve hijyen konusunda ekstra dikkatli olmalı, yapabildiğimiz kadar kişisel karantinamızı gerçekleştirmemizde fayda var. Zira tutulmayı kolay bir alandan karşılamıyoruz.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: Öfkenizi kontrol edin

Hareket ihtiyacınızın arttığı, aktif bir gün olacaktır. Akşam saatlerinde gerçekleşecek olan Ay – Mars kavuşumu kendinizi gergin hissetmenize sebep olabilir. Ani öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Öfkenizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz.

BOĞA: Korkularınızla yüzleşin

Bugün odağınızda psikolojinizle ve içsel dünyanızla ilgili konular olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde etkili olacak Ay – Mars kavuşumu kendinizi endişeli hissetmenize sebep olabilir. Korkularınızla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz.

İKİZLER: Hedeflerinize yönelin

Bugün sosyalleşme ihtiyacınız artacaktır, arkadaşlarınıza vakit ayırmak iyi gelir. Akşam saatlerinde etkili olacak Ay – Mars kavuşumu arkadaş çevrenizde yaşanabilecek gerginliklere işaret ediyor. Hedefleriniz doğrultusunda hareket edin.

YENGEÇ: İş hayatında sorun var

Bugün odağınızda işinizle ve kariyerinizle ilgili konular olacak. Akşam saatlerinde etkili olacak Ay – Mars kavuşumu iş hayatınızda yaşanabilecek gerginliklere işaret ediyor. Kariyer stratejilerinizi gözden geçirmek için bugünü değerlendirin.

ASLAN: Maneviyata sarılacaksınız

Bugün odağınızda inançlarınız ve felsefe konuları olacaktır. Çekip gitme isteği duyabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bugünü değerlendirebilirsiniz. İnançlarınızı savunurken fanatikleşmeyin.

BAŞAK: Maddi sorun yaşanacak

Kredileriniz, borçlarınız ve ortaklaşa gelirlerinizle ilgili konular ön planda olacaktır. Akşam saatlerinde etkili olacak Ay'ın Mars ile kavuşumu yüklü bir harcamaya sebep olabilir. Finansal destek arayışına girmek sizi yıpratabilir.

TERAZİ: Sorunları büyütmeyin

İlişkileriniz ve iş ortaklıklarınız ön planda olacaktır. Akşam saatlerinde etkili olacak Ay'ın Mars ile kavuşumu kendinizi gergin hissetmenize sebep olabilir. Eşinizle ve iş ortaklarınızla anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.

AKREP: Sağlığınıza önem verin

Bugün gündeminizde sağlığınız, günlük rutinleriniz ve birlikte çalıştığınız kişilerle olan ilişkileriniz olacaktır. Akşam saatlerinde etkili olacak Ay – Mars kavuşumu kendinizi huzursuz hissetmenize sebep olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin.

YAY: Romantizm doruklarda

Hobilerinize ve sizi mutlu eden aktivitelere vakit ayırmaya çalışın. Ay – Mars kavuşumu romantik ilişkilerinizde tutkuyu yükseltiyor. Çocuklarınızla ve partnerinizle ilişkilerinizde huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Spor yapmak size iyi gelecek.

OĞLAK: Ailenize anlayış gösterin

Bugün odağınızda eviniz ve aile hayatınız olacaktır. Akşam saatlerinde gerçekleşecek olan Ay – Mars kavuşumu aile içinde yaşanacak gerginliklere işaret ediyor. Birlikte yaşadığınız kişilere karşı kırıcı olmamaya özen gösterin, anlayışlı olun.

KOVA: Ani kararlardan kaçının

Kardeşlerinizle, komşularınızla ve yakın çevrenizle ilişkileriniz ön planda olacaktır. Gece saatlerinde kesinleşecek olan Ay – Mars kavuşumu iletişim trafiğinizi hızlandırıyor. Bugünlerde ani ve plansız kararlar almamaya dikkat etmelisiniz.

BALIK: Harcamalarınıza dikkat edin

Odak noktanızda finansal konuların olacağı bugünü bütçenizi planlamak için değerlendirebilirsiniz. Akşam saatlerinde etkili olacak Ay – Mars kavuşumu ekonomik risklere işaret ediyor. Yüklü bir harcama yapmak durumunda kalabilirsiniz.