Hangi burcu hangi gezegen yönetiyor

Her burcun bir yönetici gezegeni var. Peki sizi hangi gezegen yönetiyor? Sizi yöneten gezegenle yaşam kaliteniz arasındaki bağlantı nedir? Astrolog Dinçer Güner, Sözcü HaftaSONU okurları için bilinmeyenleri kalem aldı.

Koç burcunun Mars, Boğa burcunun Venüs, İkizler burcunun Merkür, Yengeç burcunun Ay, Aslan burcunun Güneş. Başak burcunun Merkür, Terazi burcunun Venüs, Akrep burcunun Mars, Yay burcunun Jüpiter, Oğlak burcunun Satürn, Kova burcunun Satürn, Balık burcunun ise Jüpiter'dir. Modern astrolojinin ortaya çıkışı ile, Neptün balık burcuna, Plüton Akrep burcuna, Uranüs ise kova atfedilmiş, fakat bu saydığımız Uranüs, Neptün ve Plüton aslında jenerasyon gezegenleridir, bireysellikten çok toplum ve dönemle ilişkilidir. Bu yüzden, benim gibi klasik astroloji kullananlar, bu 3 jenerasyon gezegenini burçlarla birebir ilişkilendirmezler.

YAŞAMLA DEKAN ARASINDAKİ BAĞ

Bu hafta size anlatmak istediğim konu aslında “Dekanlar” her burcun 10 günlük dönemini başka bir gezegen yönetir. “Dekan” yöneticiliği sistemi, Hint kökenli bir sistemdir ve eski klasik astrologlardan biri olan Ptolemy'de hesaplarında kullanmıştır. Eskiler, dekan yöneticiliği ile kişinin fiziksel görüntüsü arasında bir bağ olduğunu iddia etmişler, bir başka dönemde ise dekanlar, kişinin özgür kalabileceği alana işaret ettiğini ileri sürmüşler, bunu sadece burcunuz değil, yükselen burcunuzun da hangi 10'luk dilimde ve o 10'luk+ dilimi hangi gezegen yönetiyorsa, kişinin yaşam kalitesi, başarılı veya başarısız bir hayat, hastalığa açık bölgelere işaret etmektedir. Şimdi size bütün burçların, dekan yöneticilerini anlatacağım.

BURCUNA GÖRE DEKANINI BUL

Koç burcunun ilk 10 gününde doğanların yöneticileri Mars, ikinci 10 günde doğanların Güneş, üçüncü 10 günde doğanların ise Venüs.

Boğa burcunun ilk 10 gününde doğanların yöneticisi Merkür, ikinci 10 günde doğanların Ay, üçüncü 10 günde doğanların ise Satürn.

İkizler burcunun ilk 10günlük döneminde doğanların yöneticileri Jüpiter, ikinci 10 günlük devrede doğanların Mars, üçüncü 10 günde ise Güneş.

Yengeç burcunun ilk 10 günlük döneminde doğanların yöneticisi Venüs, ikinci 10 günlük dönemde doğanların Merkür, üçüncü 10 günlükte Ay.

Aslan burcunun ilk 10 günlük döneminde doğanların yöneticileri Satürn, ikinci 10 günlük döneminde doğanların Jüpiter, üçüncü 10 günlük ise Mars.

Başak burcunun ilk 10 gününde doğanların Güneş, ikinci on günlük döneminde doğanların Venüs, üçüncü 10 günlük dönemde doğanların ise Merkür.

Terazi burçlarının ilk 10 gününde doğanların, Ay ikinci 10 günde doğanların Satürn. Üçüncü 10 günde doğanların Jüpiter.

Akrep burcunun ilk 10 günlük döneminde doğanların yöneticisi Mars, ikinci 10 günlük dönemde doğanların Güneş ,üçüncü 10 günlükte Venüs.

Yay burcunun ilk 10 günlük döneminde doğanların yöneticisi Merkür, ikinci 10günlük dönemde doğanların Ay, üçüncü 10 günlükte Satürn.

Oğlak burcunun ilk 10 günlük döneminde doğanların yöneticisi Jüpiter, ikinci 10 günlük dönemde doğanların MARS, üçüncü 10 günlükte Güneş.

Kova burcunun ilk 10 günlük döneminde doğanların yöneticisi Venüs, ikinci 10 günlük dönemde doğanların Merkür, üçüncü 10 günlükte Ay.

Balık burcunun ilk 10 günlük döneminde doğanların yöneticisi Satürn, ikinci 10 günlük dönemde doğanların Jüpiter , üçüncü 10 günlükte Mars.

TARKAN'I HANGİ DEKAN YÖNETİYOR?

Peki bu ne işinize yarayacak, minik bir örnek vereyim hemen. Mesela ben 29 Nisan doğumluyum, boğa burcunun ilk 10 günlük dönemi. Normalde yöneticim Venüs ama ilk dekan Merkür. Bu yüzden, konuşkan, hareketli, sürekli yazı yazan, iletişim halinde olan biriyim. Ya da size başka bir örnek. Angelina Jolie 4 Haziran doğumlu ikizler burcu. İkinci dekanda doğmuş Mars, bu yüzden hep sert ve savaşçı. Cem Yılmaz 23 Nisan doğumlu, ilk dekanda Merkür yöneticisi. Yaptığı iş yine iletişim.Yani merküryen işler. Tarkan, 17 Ekim doğumlu, Terazi burcunun 3.dekanı. Jüpiter yöneticisi, (Jüpiter eğitim, yurt dışı, uluslar arası konular demek). Bu ve buna benzer örnekler çoğaltılabilir.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: BEKLENMEDİK YERDEN PARA GELECEK

Gelirlerinizi arttırmanın yeni yollarını arayabilir, yeni kazanç kapıları bulabilirsiniz. Beklenmedik bir yerden kazanç elde edeceksiniz. Eviniz ve işiniz arasında dengeyi acilen bulmalısınız.

BOĞA: ANİ KARARLARDAN UZAK DURUN

Dış görünüşünüzle ve kişisel bakımınızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Bağımsızlık ihtiyacınız artacak, ani kararlar almayın. Güneş'in Jüpiter ile karşıtlığı iletişim meselesine dikkat çekiyor.

İKİZLER: GÜZEL HABERLER VAR

Bugünü meditasyonla ve duayla değerlendirebilirsiniz. Uzun süredir görmediğiniz kişilerden sürpriz haberler alabilirsiniz. Güneş'in Jüpiter ile karşıtlığı finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir gün.

YENGEÇ: GÜVEN ÖNE ÇIKACAK

Arkadaş çevrenizde güvenle ilgili meseleler ön planda olacak. Sosyal ilişkilerinizde sürpriz gelişmeler olacak. Güneş'in Jüpiter ile karşıtlığı ikili ilişkilerinizde duygusal paylaşımların önemini hatırlatıyor.

ASLAN: İLİŞKİLERE DİKKAT EDİN

İş plan ve stratejilerinizi belirlemek için bugünü değerlendirebilirsiniz. İş hayatınızda gelişmelere açık bir gün. Güneş'in Jüpiter ile karşıtlığı birlikte çalıştığınız kişilerle kurduğunuz ilişkilere dikkat çekiyor.

BAŞAK: ROMANTİZM ÖNE ÇIKACAK

Din konularında araştırmalar yapabilir, akademik çalışmalarınızla ilgilenebilirsiniz. Güneş'in Jüpiter ile karşıtlığı arkadaşlıklarınızı ve romantik ilişkilerinizi öne taşıyacak.

TERAZİ: DENGEYİ BULMALISINIZ

Miras ve nafaka konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Eşinizin finansal durumunda gelişmeler olacak. Aileniz ve işiniz arasında dengeyi bulmalısınız.

AKREP: ŞAŞKINLIK YAŞAYACAKSINIZ

Evlenme, nişanlanma, yeni iş ortaklıkları gibi konular gündemde olacak. Partnerinizin beklenmedik hareketleri sizi şaşırtabilir. Güneş'in Jüpiter ile karşıtlığı hukuk ve seyahatler konularına dikkat çekiyor.

YAY: SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN

Günlük hayatınızda değişiklikler yapmak isteyeceğiniz bir gün. Özellikle boğaz bölgesiyle ilgili rahatsızlıklara karşı dikkatli olmalısınız. Güneş'in Jüpiter ile karşıtlığı finansal konulara dikkat çekiyor.

OĞLAK: İKİLEME DÜŞECEKSİNİZ

Çocuklarınızla ve hobilerinizle ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Güneş'in Jüpiter ile karşıtlığı duygular mı mantık mı? ikilemine düşmenize sebep olabilir.

KOVA: EVİNİZDE DEĞİŞİM YAŞANACAK

Evde zaman geçirmekten keyif alacağınız bugünü evinizin tadilat için değerlendirebilirsiniz. Taşınma kararı alabilir, yeni ev arayışına girebilirsiniz. Aile içinde sürpriz gelişmelere açık bir gün.

BALIK: YENİ BİR AŞK VAR

Kardeşlerinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edecektir. Kısa süreli seyahatler planlayabilirsiniz. Güneş'in Jüpiter ile karşıtlığı arkadaşlık ilişkilerinizi ve flörtlerinizi ön plana taşıyor.