Çakallar puslu havayı severmiş

Yoğun talep gören ve temini zor sıfır otomobilleri bayilerden toplayarak bunların ‘2. el sıfır' olarak yüksek fiyatlara satılmasına ‘spot', yapana da ‘spotçu' deniyor. 2020'nin ilk 4 ayında spot piyasa toplam otomobil satışlarının yüzde 9'una ulaşmış durumda.

Sıfır satılan yeni bir aracın çok kısa süre içinde 2. elde satılması durumuna, ‘Yeni aracın 2. ele düşme döngüsü' ya da sektörel adı ile spot diyoruz. Talebin yüksek, arzın az olduğu dönemlerde piyasaya çıkan yeni modelleri bayilerden toplayarak, daha yüksek fiyatlara ‘2. el sıfır' olarak satanlara da spotçu deniyor. Aslında bundan 3-4 yıl önce Türkiye'de lider markalardan birinin üst düzey yöneticisi bu kişileri, “Çakal” olarak da tanımlamıştı. Son 2-3 yıldır azalan bu durum 2020 yılında araç temininin zorlaşmasıyla yeniden hortladı. Yani aslında şu an durumu, “Çakallar puslu hava severmiş” sözüyle de tanımlayabiliriz.

KISA VADELİ FIRSAT

Düşünün geçen hafta Mercedes'in Türkiye'de satışa sunduğu yeni SUV modeli GLB'nin fiyatı resmi olarak belli olduktan kısa bir süre sonra spot piyasada çok daha yüksek fiyatlara yer bulduğu görüldü. Konuyu sorduğum Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdihkan, “Evet doğru. Bayiden liste fiyatıyla alıp kısa vadeli bundan fırsat yaratanlar çıkabiliyor. Üstüne bir de pazarda neredeyse her markada ürün temini sıkıntısı olunca, sayı artıyor” cevabını verdi. Son dönemde yine aynı şekilde Fransız Peugeot'nun yoğun talep gören SUV modellerini de spot piyasada bolca görmek mümkün.

SATIŞLARIN %9'U SPOT

Spot piyasayı Türkiye'de araştırıp, analizler yapan EBS Danışmanlık'ın Genel Müdürü Erol Şahin, durumun otomotiv sektörünün kangren olmuş sorunlarından biri olduğunu belirterek, “2018 yılı ortasında başlayan krizle birlikte takibine ara verdiğimiz yapı, rakamlardan da görülmekte ki 2020 yılında patlama yapmış. 2020 yılının ilk 4 ayında spot piyasa toplam satışların yüzde 9'una ulaşmış durumda” diye konuşuyor. Bunun 2 sebebi olduğunu kaydeden Şahin, ilkinin yeni araç pazarında yaşanan arz sıkıntısı, ikincisinin ise 2. el piyasasında olması gerekenin çok üzerinde oluşan fiyatlar olduğunu aktarıyor.

Bu yıl 775 kişi alabilecek

Mercedes'in kompakt sınıfta yedi kişiye kadar genişletilebilen bir iç mekân sunan ilk SUV modeli yeni GLB, geçen hafta Türkiye'de 406 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 1.3 litre benzinli motora sahip yeni GLB'nin AMG versiyonu ise 446 bin 400 TL. Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Yeni GLB ile özellikle kalabalık ailelere yepyeni bir alternatif sunuyoruz. Premium kompakt sınıfta, sunduğumuz çeşitliliği daha da genişleterek liderliği hedefliyoruz” dedi. Yeni GLB modelinden bu yıl 775, 2021 yılında ise 2 bin ile 2 bin 500 adet arası satılması hedefleniyor.

Tek kişi değil çok organize bir yapı

Hem arz sıkıntısı yaşanması hem de spotun yükselmesinin ne yazık ki bir arada olabildiğini de kaydeden Erol Şahin, “Spot dediğimiz kavram zaten tek kişinin yaptığı bir işlemden çok organize bir yapıdır. Alan da, satan da, göz yuman da bu işin bir parçasıdır. Sırada insanlar yeni araç beklerken birileri o araçları 2. elde sıfır olarak ve rayicin üzerinde satıyorsa burada çok büyük bir sorun var demektir” diye konuştu.