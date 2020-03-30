Otomotiv sektörünün tepe isimleri konuştu: Kurtuluş savaşındayız kimseyi işten çıkartmayız

Otomotiv sektöründe son bir haftada ana sanayide 46 bin 744, yan sanayide 100 bin, yetkili satıcılarda ise 35 bin olmak üzere 181 bin 744 çalışan eve gönderildi

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanılan bu zor süreçte, tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de çalışanların en büyük korkusu işsiz kalmak. Bu noktada en büyük desteği ise hem devletten hem bağlı oldukları markalardan bekliyorlar. Bazı markalar bu süreçte çalışanlarını çıkarmayacaklarını beyan ederken, bazıları ise bayi sahiplerine de işçi çıkartmaması için telkinde bulunup, destek oluyor. Bu süreçte hiçbir çalışanını işten çıkartmayacağını açıklayan markalardan biri Yüce Auto Skoda, diğeri de Toyota'nın Türkiye distribütörü ALJ Grubu oldu. ALJ Türkiye ve Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt, 100 yılda bir gerçekleşecek bir durum yaşandığını belirterek, bunu dünyanın kurtuluş savaşı olarak gördüklerini söyledi. İyi, kötü ve en kötü senaryolara göre planlamalar yaptıklarını kaydeden Bozkurt şunları söyledi:

“En kötü senaryomuza göre, bugünden itibaren sene sonuna kadar satışlarımızın tamamen durduğu ve hiç bir gelir elde etmediğimiz bir ortam söz konusu olsa dahi, çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için her ay ücretlerini ödeyecek şekilde planlamamızı yaptık. ALJ Türkiye olarak yaklaşık 900-1.000 kişilik bir ekibin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu süreçte kimseyi işten çıkartmayacağımız gibi, kimseyi zorunlu izne göndermeyeceğiz veya ücretsiz izin kullanmaya da zorlamayacağız.”

KÂR VE ZARAR KARDEŞTİR

Geçirilmekte olan bu zorlu süreçte bayi sahiplerine de çalışanlarına sonuna kadar sahip çıkmaları konusunda çağrıda bulunan Bozkurt, en büyük fedakarlığı şu anda bayi çalışanlarının yaptıklarını ve bu fedakarlığı unutmayacaklarını söyledi. Bozkurt bayilere seslenerek, “Dayanabileceğiniz en uzun süre çalışanlarınızın ücretlerini ödeyebilecek şekilde planlamanızı yapınız. Ticarette kâr ve zarar kardeştir. Önemli olan çalışanlarımız ile birlikte bu süreci sağ salim geçirmek olmalıdır. Yarın bu durum düzeldiğinde; kayıpları telafi edebileceğiz” dedi. Bozkurt, daha küçük firmaların yararlanması için kısa çalışma ödeneğine de başvurmayacaklarını söyledi.

TEK ÖNCELİĞİMİZ ÇALIŞANLARIMIZ

YüceAuto Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, bu zor dönemde hem çalışanlarına hem de bayilerine benzer güvenceyi vererek, hiçbir çalışanı işten çıkarmayacaklarını söyledi. Yüce, “Biz iyi ve kötü günde çalışanlarımızın yanında olmamız gerekiyor. Tüm bayilerimiz için de aynı çaba içindeyiz. Şu an tek önceliğimiz kimsenin işten çıkartılmaması. Unutmayalım ki bu günleri aşarak yine aynı ekiple yolumuza büyüyerek devam edeceğiz” yorumunu yapıyor. Yüce, her şeyi devletten beklememek gerektiğini de söyleyerek, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini aktardı.

DÜNYA ÖNEMLİ BİR SINAV VERİYOR

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, dünya olarak önemli bir sınav verdiğimizi belirterek, “Dünya üzerindeki her bireyi etkileyen bu süreç haliyle ticaretin durma noktasına gelmesine, tüm önceliklerin değişmesine ve tek önceliğin can güvenliği olduğunu hatırlatan bir dönüşüm yaşamamıza neden oldu. Fabrikalarının haftalarca kapalı kalmasının hiçbir teşvik mekanizması ile yüzde 100 tolare edilmesinin mümkün olamayacağı aşikardır” diye konuştu.

SALGININ ETKİLERİ UZUN SÜRELİ OLACAK

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Doğuş Otomotiv Başkanı Ali Bilaloğlu, uzmanların öngördüğü gibi salgın durumunun nisan sonunda durması halinde haziran-temmuz aylarında ekonomik toparlanma olabileceğini belirterek, “Bu gerçekleşirse Türkiye, yılın ilk çeyreğinde gösterdiği performansı yakalar. Bu durumda markaların üretim programlarına dönebilme kabiliyeti pazar paylarını önemli ölçüde belirleyecektir” dedi.

BAYİ ÇALIŞANLARI EVDE KALMALI

Türkiye'de 70 binden fazla kişinin çalıştığı 1000'in üzerinde yetkili satıcıyı temsil eden Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, şu anda birçok bayi ve serviste çalışan sayısı ikiye bölünse de faaliyetlerin devam ettiğini belirterek, “Hem Avrupa'da hem Türkiye'de üretimler durduğu için 1 Nisan'dan itibaren pek araç gelmeyecek. Bu dönemde bayiler kapatılıp 10 gün eve gönderilebilir” diye konuştu.