Bir Emrullah ne kadar?

Emrullah Kalem'in dünyaya gözlerini açtığı sene AK Parti iktidara geleli birkaç ay olmuştu.

Dediklerine göre, ‘eski Türkiye' artık geride kalmıştı.

Canı çıkası fukaralık bitecek ve işsizlik son bulacaktı.

Emrullah'ın babası Adem Kalem, bu umutla Denizli'den İstanbul'a göçtü. Kucaklarında battaniyeye sarılı haldeki Emrullah vardı.

Bağcılar'da bir eve başlarını soktular.

Dile kolay, 13 yıl ekmek kavgası verdiler.

Neylersin ki yenildiler.

Adem'in gücü, altı nüfuslu evi doyurmaya yetmedi.

2016 yılında Denizli'ye döndüler.

“Açlıktan öleceksek de memleketimizde ölelim” diyerekten…

Adem, cam fabrikasında işe girdi.

Büyük oğlan bir fırına…

İkisi de asgari ücretliydi.

Emrullah ise ortaokuldan sonra okumadı. Eli elektrik ve tesisat işlerine yatkın olduğu için çıraklığa yazıldı. Aralık ayı başında elektrikçi Aykut Kayar'ın dükkanında çalışmaya başladı.

Haftalık yevmiyesi, 350 TL'ydi.

Sigortasızdı.

İşe girdiği hafta ustası Aykut Kayar ile Karataş Mahallesi'nde yapımı devam eden atış poligonu inşaatının elektrik tesisatına başladılar.

O gün, 14 Aralık'ta, inşaatın foseptik kanalında biriken yağmur suyunu çekip boşaltmak için çalıştırılan su motorunun sesini duydular ilkin. Ardından motordan çıkan karbonmonoksit gazının zehirlediği işçilerin çığlıklarını…

Ne bir iş güvenlik önlemi vardı, ne bir uyarı levhası.

Emrullah, ustası Aykut ve belediye işçisi Şevket Çetin, imdada giderken canlarından oldu.

Yaralı yedi işçi sigortasızdı.

Bir kısmı Suriyeli…

AK Parti'nin 18 yılında işçilere reva görülen çalışma sisteminin özeti gibi bir facia.

RUHSUZ VE VİCDANSIZ

Emrullah ve iki işçi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllık iş gücü ve vefat istatistiklerindeki bir rakamdan ibaret olacak.

Bütün istatistikler ve rakamlar gibi ruhsuz…

TÜİK'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunduğu ücret önerisi kadar vicdandan yoksun!

En az o kadar insanlıktan nasiplenmemiş.

TÜİK, ağır işte çalışanlar için 2.792 TL 10 kuruş, orta nitelikteki işler için 2.507 TL 70 kuruş, hafif niteliktekiler için 2.339 TL 10 kuruş ödenmesini önerdi.

Bu bir açlık sınırıdır.

İKTİDAR YANLISI SENDİKA DAHA ÇOK ÖNERDİ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) göre dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmesi ve insanca yaşaması için ödenmesi gereken ücret, 4.057 TL.

TÜRK-İş'in tespit ettiği sınır, 2.517 TL.

İktidar yanlısı Memur-Sen'in açıkladığı sınırı bile, 2.494 TL iken…

Bizimle dalga mı geçiyorsunuz!

HER ÜÇ İŞÇİDEN BİRİ

DİSK'in Asgari Ücret Gerçeği Araştırması'na rapora göre Türkiye'de en az 7.5 milyon işçi asgari ücret ve altında ücret alıyor.

Her üç işçiden biri…

En az 3.3 milyon işçinin eline asgari ücretin altında aylık geçiyor.

1 milyon işçi asgari ücretin yarısından da aza çalışıyor.

Ortalama ücret 2006 yılında asgari ücretin iki katıyken, bugün asgari ücretin kendisi ortalama ücrete dönüştü.

Asgari ücret, 2016'dan bu yana 520 Euro'dan 310 Euro'ya geriledi.

Romanya'nın, Polonya'nın, Macaristan'ın gerisindeyiz.

Bulgar işçiler dün çalışmak için sokaklarını arşınladıkları Edirne'de alışverişe çıkıyor.

Romanya'da asgari ücretliler halkın yüzde 22'sini oluştururken…

Bizde bu rakam yüzde 57!

TÜİK BAŞKANININ MAAŞI

TÜİK'in 13-15 bin TL aylık alan başkanı, Emrullahlara en çok 2.792 TL 10 kuruşluk ücret öneriyor. Halbuki bu, bekar bir işçinin tok ve sağlıklı kalmasını için gerekli kalori ve ihtiyaçlarına harcaması gereken asgari düzeyi ifade ediyor.

İşe aç ve çıplak gitmemek için lazım gelen bir miktar.

AK Parti'nin yeni Türkiyesi'nde…

Emrullahlara asgari ücret bile lütuf sayılırken, güreşçiden bankalara yönetim kurulu üyesi atanıyor.

Emrullahlar için sigorta külfet kabul edilirken…

Geçilmeyen köprülerin ve uçulmayan havalimanlarının müteahhitlerine, derelerin ve tabiatın peşkeş çekildiği maden ve enerji tekellerine hazine garantileri ve ballı imtiyazlar akıyor.

Emrullahların iş kazasında ölmesi fıtrat…

Cumhurbaşkanı danışmanlarının birden çok koltukta oturup birden çok maaş alması Allah'ın takdiri oluyor!

Buna da adalet diyeceğiz, öyle mi?

Emrullahlara reva gördüğünüz asgari ücret bu kadarsa…

Bir Emrullah ne kadar?

Eski TÜİK Başkanı: Türkiye gerçeğine uygun değil

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan, 2011-2016 yılları arasında TÜİK Başkanlığı yapmış Birol Aydemir'e kurumun açıkladığı asgari ücret rakamını sordum. Aydemir, şöyle konuştu:

“TÜİK bu rakamı açıklarken Hacettepe Üniversitesi'nin belirlediği kalori oranını esas alıyor. Bir işçinin sürdürebilmesi için ne kadar kalori alması, bu kalori sepetinin hangi ürünlerden oluşması gerektiği üzerinden hesaplama yapıyor. Bir işçinin işine devam edebilmesi ve sağlıklı kalabilmesi için açıklanan rakamdır. Bu rakama bakarak asgari ücret tespit etmek yanlıştır. Rakam, Türkiye gerçeğine de uygun değildir. Türkiye gerçeği, aile olarak hesap edilmelidir.”