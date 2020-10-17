Arap ambargosuna gıkı çıkmadı!

Daha önce Türk mallarına boykot çağrısı yapan Suudi Arabistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ajlan Al-Ajlan, “Kesin ve net bir şekilde söylüyorum; yatırıma hayır, ithalata hayır, turizme hayır… Biz vatandaşlar ve işadamlarının Türk olan hiçbir şeyle işimiz olmayacak” diyerek Türk şirketlerini de boykot etmelerini istedi.

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Dünyada her ülke ile didişen AKP'yi hiç bu kadar sessiz görmedik! Olanı biteni seyrediyorlar. Zira ümmete nasıl açıklayacaklarını şaşırdılar… Müslüman alemi deyip dururken gıklarını çıkartamadılar.

Oysa 18 yıldır ne istediler de vermedik?

Suudi kralı Atatürk'ün ölüm yıldönümü 10 Kasım'da Ankara'ya geldi. Anıtkabir'e gitmedi. Bizimkiler koşa koşa kralın kaldığı otele gittiler, şeref madalyası takdim ettiler.

Kendisi 91 yaşında öldüğünde “milli yas” ilan edildi. Koskoca Türk bayrağı tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde yarıya indirildi. Araplar bile bu kadar üzülmedi!

Karadeniz'de, İstanbul'da en kıymetli arsalar parsel parsel Suudiler'e satıldı.

Okullarda Arapça öğretme çabaları, Arap adetlerine gönülden bağlılık, Arap yaşayışına hayranlık, Arapça atılan nutuklar… Sonuç?

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Sahi kim demişti? “Türk Arapsız yaşayamaz. Kim ki yaşar der, delidir! Arabın Türk hem sağ gözüdür, hem sağ elidir” Biliyoruz hepimiz kimin dediğini… Ne oldu sağ göze, sağ ele? Bize “deli” olmak düştü yine!

Daha iki hafta önce İstanbul Havalimanı, “23 Eylül Suudi Arabistan milli günü kutlu olsun” panolarıyla donatıldı. Sahi o ülkeyi, bizi yönetenlerden daha çok seven dünyada başka bir ülke var mı?

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İslam Birliği kuracağız diye yola çıktık. Dünyada bizi seven İslam ülkesi bırakmadık.

Arap Baharı'ndan beri başlayan bir halk hareketi var Araplarda… Öngörüsü yüksek dış politikamızla aşırı dinci radikal İhvancı Müslüman Kardeşleri destekliyoruz. Bütün nefretleri üzerimize çekmeyi bu sayede başarıyoruz.

Ortadoğu bataklığına gömülüp birilerine din kardeşliği taslamanın ceremesi bunlar… Bırak kardeşliği nefret ediyorlar!

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Dış ticarette 3 milyar 185 milyon dolar ihracatımız varken, 1 milyar 922 milyar dolarlık ithalat yapmışız. İthalat petrol ağırlıklı olduğundan Suudiler'den yapmasak bile bir yerden yapmak zorundayız.

Diğer yandan Suudiler 3 milyar 185 milyon dolarlık ihracatı söylendiği üzere artık yapmayacaklar.

Geçen yıl gelen 565 bin Suudi turist sayısında da ciddi azalma olacağını hesaba katarsak… Saç dikimleri, yüklü alışverişleri… Bu işten zararlı çıkacağımız kesin gibi…

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Keşke sadece Arap ülkeleri ile aramız bozuk olsa… Kuzey Afrika ülkeleri de sırada… Üç günlük yas ilan etsek aramız düzelir mi acaba?

Hollanda'yı protesto etmek için portakal bıçaklayan sevgili halkımız… Coca-cola'yı protesto etmek için yere Fanta döken sayın valimiz… Arap sabunu Arapların değildir… Bilmenizi isteriz!