Dolar neden düşmedi?

Doları düşürmek için hiçbir şey yapılmadı demek haksızlık olur. Ellerinden geleni ardlarına koymadılar. Dünya üzerinde denenmiş, denenmemiş ne kadar yöntem varsa uygulamaya geçirdiler.

Halka bozdurma çağrısı yaptı. “Dolar ile ne işiniz var” diye olayın mantığını anlattı. Alana vergi koydu… Bankalara “Müşterinize dolar aldırmayın” diye haber yolladı. Geç teslim etme kararı aldı.

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Cumhurbaşkanından bakanlara, oda başkanlarından iş insanlarına, sanatçıdan simitçiye, alakalı alakasız herkes dolar hakkında demeç verip düşmesi gerektiği hakkında fikir birliğine vardı.

Suçlu Amerika ilan edildi. Suçlu İngiltere ilan edildi. Suçlu İsrail ilan edildi. Suçlu Türkiye'yi kıskananlar ilan edildi. Suçlu dış mihraklar ilan edildi. Suçlu üst akıl ilan edildi. Bir türlü ekonomi yönetimine sıra gelmedi.

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Merkez Bankası çaktırmadan örtülü faiz artışı yaptı. Yetmedi, örtüyü kaldırıp tekrar faizi artırdı. O da kesmedi… Sahi her ortamda konu ile alakalı konuşan şahsım faiz artışı ile ilgili bir şey söyledi mi?

Bir türlü düşürülemedi! Eh, daha ne yapalım? Gerisi de artık biraz nasip, kısmet işi… Papatya falı bile ekonomi yönetiminin tahminlerinden daha isabetli… Bizi seviyorsa düşer, düşmezse zaten hiç sevmemiştir.

Maşallah dedikleri bir hafta yaşamadı!

Ülkenin kalkınması, insanların zenginleşmesi için eğitimli bir millet yaratmak zorundasınız. Eğitimli olunca mevcut iktidardan mümkün olduğunca uzak duracağını hesaplayıp ümmet yarattılar!

Oysa zenginlik için yılları planlamak gerektirir. Ülkede bırak 10 yıl sonrasını, 10 gün sonra ne olacağı belli değil! Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayalı daha 1 hafta olmadı, hedeflerin yarısı şimdiden auta çıktı! Maşallah dedikleri bir hafta yaşamadı… Sahi bu tahminleri kim yaptı?

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Programın en önemli bacağının tutması için bolca yatırım yapmalı. Bu saatten sonra bu ülkeye kim, ne yatırımını, neden yapsın?

Türkiye'ye üretim için yatırım yapanların nesli çoktan tükendi. Onlar şimdilerin müteahhitti…

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Yabancılara kaldı iş… Kalıcı yatırım yapmak, parasını getirmek için neye bakar bu yabancı?

İstikrar var mı? Şeffaflık var mı? Adalet işliyor mu? Denetimler tam olarak yapılıyor mu? Bağımsız kurumlar çalışıyor mu?

Hukukun guguk olduğu, insanların sebepsiz tutuklandığı, şeffaflığın ırzına geçildiği, kimsenin hesap vermediği, dünyada seveninin kalmadığı, Arapların bile ambargo yapıştırdığı, yolsuzlukların alkışlandığı bir ülkede ekonomi nereye gider sizce?

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Sonra, “Türk Lirası neden değer kaybediyor” sorusuna cevap ararsın.

Sırada ne var? Salgında yaşanan ölüm sayılarını gizleyip, hasta sayılarını düşük açıklamak mı? Pardon, onu da yaptılar!

Varlık Fonu'nun borcu

Dış ticarette fazla veriyorsan veya doğal kaynak satıp parayı ne yapacağını bilemiyorsan ülkenin geleceği için fon kurarsın, adını “varlık” koyarsın. Fazla parayı oraya aktarırsın.

Esasen bizde böyle bir fon kurmanın esas amacı denetimin olmamasıydı. Örtülü ödenek gibi bu da “örtülü fon” oldu!

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Bir şirket kuruyorsun, içine Türkiye'nin en değerli şirketlerini, arsalarını koyuyorsun, şirkete her hakkı tanıyorsun fakat tam olarak ne yapacağını söylemiyorsun.

Yokluğun adını varlık koymuşlar, şimdi fellik fellik borç para arıyorlar! Bırakın biriktirmeyi, ülkeyi borca sokuyorlar.

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Sahi Varlık Fonu'nun borcu ne kadar bilen var mı? Alınan borçlar nereye harcandı? Borçların teminatları için hangi şirketlerimiz ipotek alındı?

Erdoğan, kendisini Varlık Fonu başkanlığına getirdi. Bu kararın ardından atama yetkisini kullanarak Varlık Fonu Başkan Vekilliği'ne de Hazine ve Maliye Bakanı şu şansa bakın ki aynı zamanda damadı Berat Albayrak'ı yerleştirdi. Sizce hesap verirler mi?

Güneydoğu'da kayıp-kaçak yüzde 51.3'e indi!

Elektrik fiyatlarına son bir yılda yüzde 32.3 oranında zam gelmesiyle ilgili yazdığım yazıda, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin hizmet verdiği Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak bölgesinde 2019 yılı kayıp-kaçak oranını yine şirket yetkilisinin demeciyle yüzde 86 olarak belirtmiştim.

Meğer o arkadaş işkembesinden sallamış, bütün haber yayın kuruluşlarında da bu demecinin yer almasını sağlamış!

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Şirketten aradılar çok ciddi mücadele içerisinde olduklarını ve bölgede kayıp-kaçak oranının 2019 yılsonu itibariyle yüzde 51.3'e gerilediğini anlattılar. Ne yalan söyleyeyim, çok sevindim… Başarılı çalışmalarının devamını dilerim. Bize böyle haberlerle gelin… Alakasız demeç veren arkadaşın da bir zahmet kulağını çekin!