Düşen kimin enflasyonu?

Temmuz ayının enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyonu yazayım da nesini yazayım? Düşmüş işte, açıklanan rakamı ciddiye mi alayım?

Şöyle bir baktım, konut fiyatlarının yılbaşından beri 3.54, geçen ay 0.93 oranında arttığını açıklamışlar. Gerisiyle pek ilgilenmedim.

İnsan bir internet sitesine girip bakar. Yüzde 15'ten daha az artan ev fiyatını nerede bulmuşlar? “Peki” dedim, geçtim.

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İçimden de keşke bizim evin market, giyim alışverişlerini İstatistik Kurumu'nda çalışan arkadaşlar yapsa diye geçirdim.

Fiyat artırmayıp gramajları düşürmek suretiyle paketleri kuş kadar yapan şirketlerden tutun, enflasyonu hesaplarken, sadece fiyat toplanacağı gün indirime giden marketlere kadar herkesin bu başarıda payı var!

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Yahu bu kurum bütün dünyada salgın nedeniyle işsizliğin 5'e, 10'a katlandığı dönemde “Türkiye'de işsizlik düştü” diye açıklama yaptı. Daha ötesi var mı?

Liyakata göre değil, saraya yakınlığına göre atanan yöneticileri ile güvenilirliğini kaybetmiş bir kurumun açıkladığı enflasyona inanan olur mu?

Genci, yaşlısı, yandaşı, muhalifi herkes bu açıklananların gerçek olmadığını biliyor. Bundan daha trajik ne olabilir ki?

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Sahi ülkeyi yöneten AKP Başkanı her daim; “Faiz sebep, enflasyon neticedir” derdi. Faizler kaçta? Merkez Bankası'na sorarsan yüzde 8.25'te… Eee nerede netice?

Sistemin ucubeliğine bakalım. Açıklanan resmi enflasyondan bile düşük mevduat faizi veriliyor. İşin enteresan tarafı kamu bankaları mevduat faizinden düşük kredi veriyor!

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Tasarrufunu bankaya yatıran para kaybediyor, bankadan kredi çekip borçlandığı parayı bankaya yatıran para kazanıyor!

Bu sistemin ekonomiyi taşıması bekleniyor. Tünelin ucu fena bir yere çıkıyor!

Kuru baskıla, faizi baskıla, zamları baskıla, iflasları baskıla, Merkez Bankası'nı baskıla, şirketleri baskıla, batık kredileri baskıla, işten çıkarmayı yasakla… Yalan istatistikler açıkla… Bir yerden patlayacak en sonunda…

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Enflasyon artmasa ne fark edecek? “Enflasyon düştü” deseler ne alacaksın? Vatandaşın geliri artmıyor, ama borcu artıyor. Millet tüketici kredisi, kredi kartı ile yaşamını sürdürüyor.

Birileri sarayda susamlı levrek simidi yerken enflasyon sadece bize…

Ayasofya'yı cami yaptılar ya millete, kemirsinler ördekbaşı yeşili halıyı… Yanında hilafet soslu duble yol asfaltı… Deniz tuzu serpilmiş asma yapraklı İstanbul Havalimanı…