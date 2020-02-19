Ekonomi yönetiminde hata nerede?

Şahsımın ülkesinde ekonomi iyi gitmiyor. Maalesef kapasiteleri bu kadar, elden fazla bir şey gelmiyor. Yazık, faizler düşürülünce, kurlar baskılanınca kendi kendine düzelecek sanıyor.

Türkiye, piyasalarını dünyaya kapatırsın. Serbest ekonomiyi askıya alırsın. Bankalar üzerinde baskı kurarsın. Kötü yönettiğin belli olmasın diye sayılarla oynarsın. Hesaplama yöntemlerini değiştirir, öyle yayınlarsın. Ancak zaman kazanırsın!

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Ellerindeki medya gücü ile hiçbir şey yokmuş gibi göstermeye çalıştıkları ekonominin dengelenmiş haline bir bakmalı… Yıllardır, araştırma-geliştirme, üretim, teknoloji, tarım ve sanayiye yatırım yapmayıp parayı betonun 50 tonuna gömersen geleceğin son nokta burası olur.

Ocak ayında bütçe gideri 100.7 milyar lira oldu. Gelir 122.2 milyar lira… Tam 21.5 milyar lira fazla… Keşke gerçekçi olsa! Gelir nereden geldi? Merkez Bankası'nın 35.2 milyar liralık kâr payı avansı, 5.3 milyar lira ihtiyat akçesi kıyağı… Anlamı 40.5 lira para basılması… Geçen ayı kurtardı. Geride 11 ay kaldı!

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Bu yıl ocak-nisan döneminde Hazine'nin ödeyeceği iç ve dış borç faizi 48 milyar 700 milyon lira… Ocakta 7.4 milyar lira sadece faize ödenen para… Bu ay yani şubatta 13.2 milyar lira borç faizine ödüyoruz. Mart ayında 10 milyar lira civarında ödenecek. Nisan ayında da 17.4 milyar lira yine sadece faize… Tabii anapara da yanında…

Tam 3 adet Çanakkale Köprüsü ya da 9 tane Avrasya Tüneli, 4 aylık faizin bedeli! Peki, anaparayı ödeyecek kaynağımız var mı? Maalesef aradığınız paraya ulaşılamıyor. Hazine borcu borç ile çeviriyor.

Dikkat ederseniz ortada plan yok, program yok! Kredi kanallarının sonuna kadar açıldığı, millete ucuz kredi verilip şirketlerin yüksek borçluluklarına ortak edildiği bir sistem deneniyor.

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Büyümek için de para gerekli… Neydi büyüme hedefi? Yüzde 5 denilmişti. Bu hedef ilk etapta çok rahat tutturulacak. Hatta beklentileri bile aşacak. Güçlü büyüme isteği devamlı olarak tüketim ve yatırımın fonlanmasını gerektirir. İkisinin toplamı ise yurt içi tasarruflarımızın boyunu aşıyor. Fellik fellik yurtdışından borç aranıyor. İhtiyaç kredilerindeki büyüme yüzde 34'ü buldu. İhtiyaç kredisi ile yatırım yapılamayacağına göre vatandaş borcunu borçla kapama derdinde…

Diğer yandan ekonomiyi askeri harcamalar da büyütür… Zira büyüme başka, kalkınma bambaşkadır. Nereye harcadığına bağlıdır. Boşa giden para sorunları daha da ağırlaştırır.

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Yaklaşık 196 milyar dolar yatıyor Türk vatandaşlarının hesabında… Türk halkı kendi parası yerine dış mihrakların para birimini güvenli buluyor. Ülkeyi yönetenlerden biri de çıkıp “Biz nerede hata yapıyoruz?” diye sormuyor. Soramazlar ki! Biliyorlar; hata bizzat kendileri!

Not: İzmir Kemeraltı Perşembe Buluşmaları'nda saat 19:00'da İzmir İktisat Kongresi ve güncelliği hakkında konuşuyoruz. EGİAD Merkezi'nde buluşmak üzere…